香港眾志聯同大專學界、中學生組織擬發起全港大罷課，聲稱九月二日開學日率先舉行罷課集會，之後每周一罷。筆者樂見其成，只要不影響社會秩序、不暴力衝擊、不堵路打人，別說一周一罷，無限期罷課也是他們的自由，最好天天罷，罷一年，罷十年，永久罷課，而且不止學生罷，教師也要一起罷，港府一日不屈服，一日不復課，在此先給予掌聲鼓勵！



當香港全副精力搞鬥爭，其他地方則一心一意謀發展，學生罷課不讀書，受害的只是他們。一年後，十年後，各個地方的年輕人學有所成，貢獻社會，就只有香港年輕人讀書不成，到時候工作找不到，父母年事已高無力供養，除了流連街頭成為社會廢物，還會有第二條出路嗎？



再看一看香港眾志的羅冠聰，當香港學界大罷課之際，他早已偷偷溜到美國讀大學，雖然是否真讀書無人能知，聯同外部勢力唱衰和進一步搞亂香港的機會更大，但起碼他身體力行拒絕響應罷課，香港的傻仔永遠沒有向上流的機會，羅冠聰早就遠走高飛，得到洋主子眷顧做其人上人了。



至於教育局和各學校可以做甚麼呢？既然學生有書不讀，應設期限，若干時日後都不願重返學校，其學位就會被自動取消，讓其他想讀書的人讀。教師也是一樣，不可能白𢭃人工不做事，若干時日後仍罷教，那就終止其教席，永不錄用。



教不嚴，師之惰。香港年輕人只知胡攪蠻纏，道理講不過就動手，動手還不夠，更要滑向恐怖主義深淵，教育出了極大問題已是不爭的事實。這些年輕人將來再成為教師，勢必一代一代將仇恨暴力的種子傳播下去。治沉疴用猛藥，本港教育已到了不動大手術徹底改革不可的時候。當然，大前提是北京仍未放棄香港，一旦連北京都撒手不管，任由香港爛下去，香港只有徹底死亡，無辜市民一起陪葬，值得嗎？