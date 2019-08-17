本欄曾提出過一個怪論，說在中美兩國貿易戰中，中方要克敵制勝，別的甚麼也不必做，專門打擊道瓊斯指數，如果能讓道指跌百分之二十，美國總統特朗普便會馬上撤劍認輸。



近月，中美貿易戰惡化後，道指已從歷史高位下瀉近一成，特朗普政府偏巧也作了反應，突然宣布會調整向三千億美元中國貨加徵關稅的措施，實施日期也延後了三個月。我已說過多遍，股市起跌跟經濟好壞並沒有必然關係，經濟壞而股市升，經濟好而股市跌，都不是罕見例子。但特朗普不知怎的，老是將美國股市的高低，視為自己管治能力的成績表，股市一旦表現不濟，他就設法救亡。所以，道瓊斯指數就成了特朗普的死穴，你要是他的對手，專向這練門招呼便行。



美國股市從高位下跌兩成，按傳統理論就算步入熊市，特朗普治下，股市由牛轉熊，這是他不能接受的事。如今道指已跌近一成，中國政府能有直接、間接的能力將美股再往下壓一成嗎？如果有的話，這或許是讓中美達成貿易協議的最佳捷徑。



日前，特朗普語出驚人，說中國得先解決香港騷亂問題，才可再談中美貿易協議，有人認為是美方自揭陰謀，他們是以香港作談判籌碼。筆者則認為未必，特朗普說話從來隨意所至，旁人不必太認真，香港局勢發展至今，不是任何人所能預計，更不是任何人可以操控的。早前，據說美國駐港領事館最少有兩個要員離職，罪名正是無法有效掌握及預見香港局勢轉變。



我估計特朗普是渴望盡快能與中方達成貿易協議，而他又自作聰明，認為香港騷亂一日未平息，中國國家主席習近平就不能閒下心來，去敲定協議的具體內容，所以才敦促中國加速處理香港問題。但中方大可不必理會特朗普所言，儘管按自己的日程表行事便可。