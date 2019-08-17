「曲突徙薪」這個成語出自《漢書‧霍光傳》：「客有過主人者，見其灶直突，傍有積薪。客謂主人，更為曲突，遠徙其薪，不者且有火患。主人嘿然不應。」主人沒有聽勸，結果發生了火警。



突，就是煙囪。煙囪的原理是利用氣壓差，熱氣上升，帶動冷空氣從下面進入；煙囪愈高，壓差愈大，空氣流通速度就愈快。直煙囪抽吸效果好，但會出現冒火星、躥火苗問題，容易燒到旁邊的柴。給煙囪加個彎道，就是要防止柴炭火星飛濺。「曲突徙薪」呢個成語，要言之，就係提醒後人，唔單止要未雨綢繆，防患於未然，更重要嘅係要從善如流，善待給自己提忠告嘅人。



老朽之所以老人院唔收，講咗一大輪耶穌，無非係要講林鄭不聽《東方》言，吃虧在眼前。呢，本報不止三番四次指出林鄭有眼無珠，千揀萬揀揀咗個醜聞纏身、德不配位嘅「避政司司長」鄭若驊，結果就係搞到法治淪喪、司法不公、應告不告、要告甩轆等糗事一大籮！林鄭同佢一齊攬炒，雙雙民望跌至谷底，尤其司底驊跌至二十多分，睇怕好快就會跌至二十分樓下，飛流直下三千尺，跌落深淵，反白眼都來不及啦！



林鄭一味自視非凡，剛愎自用，結果應了「其興也勃，其亡也忽」的至理！佢背負呢個負資產負能量，遲早冇銀用！喂，「避政司司長」上任超過一年半，一味龜縮，反修例爭議持續兩個月，暴力衝擊不斷，佢長期失蹤未有做好解說工作。此外，其所屬捍衞法治和檢控工作範疇，遭各界狠批失職塞責！



呢！最近見佢又龜縮做鍵盤戰士，一時話同一班曾到內地實習嘅法律系學生會面，係律政司配合政府施政新風格嘅第一步，將繼續帶來新安排，讓政府更能掌握民情喎！阿姐，你是否練龜縮功練到走火入魔？你技能有限，品行有虧，仲講乜嘢「施政新風」？活生生一副欺世盜名龜縮嘴臉！