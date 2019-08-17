反修訂《逃犯條例》風波已經變質，暴力衝擊不絕，社會愈加撕裂分化。面對當前困局，特區政府公布加碼「派糖」近二百億元，包括寬減薪俸稅、公屋免租一個月、綜援出雙糧、電費補貼、派錢予中小學學生等，但部分措施要待立法會復會才能審批。有關措施在一定程度可助企業、安民心、保就業，提振經濟，但根本還是要妥善處理香港的深層次矛盾，讓市民看到擺脫困局的希望。



筆者所屬政黨向特首林鄭月娥提交以「改革為民，化解矛盾」為題的新年度施政報告建議，在重建理性溝通平台、加快土地房屋供應、應對經濟風險、改善安老、關注青年需要等範疇，提出逾百項建議，促請特區政府作出變革，改變施政作風，重建社會信任及管治威信，力求在短期內治標，中長期治本。



「反修例」運動打開了香港社會民怨的潘朵拉魔盒，然而該亂象並未因修例壽終正寢而停止，說明香港的深層次矛盾未能妥善處理，這些矛盾主要包括長期土地供應不足、青年缺上流機會、貧富差距大、安老及醫療資源不足等。因此，希望特首有釜底抽薪、拔本塞原的勇氣，改善施政，讓市民看到政府改革的決心。



在中美貿易戰和反修例風波的內憂外患下，香港經濟陷入衰退邊緣。基於此，政府宣布把全年經濟增長預測調低兩個百分點，最惡劣的情況是零增長。香港已到了需要社會共度時艱的重要關頭，關鍵前提是要及時止暴制亂，盡快恢復社會秩序，香港經濟才能夠回復正軌，民生才有保障。



相信所有愛護、珍惜香港的市民，都不願看到如今此情此景，更不願看到多年打拚、積累下的經濟基礎和良好國際形象及聲譽被打亂。面對如此嚴峻危急的形勢，理應放下紛爭矛盾，支持政府改革施政，讓社會凝聚共識，重振經濟。