功夫茶：反不反對照遊行　唔開大片算幸運

最近有單法庭新聞，功夫茶睇見無名火起三千丈，事緣有個十八歲𡃁仔喺屋企睇遊行新聞，同阿媽因為政見唔同頂頸，竟然咁不孝扯阿媽頭髮又冚阿媽塊面一巴，畀人拉咗告上法庭，點知控方撤銷控罪，法官罰呢條𡃁仔守行為一年就算。功夫茶最看重中國人嘅孝道，仔打老母唔好好教訓，以後個個有樣學樣，仲成世界嘅咩？



人心不古，以前孝感動天，依家就示威大過天，無法無天。講開遊行功夫茶又係一肚火，周街曱甴影響市容，一時神出鬼沒，一時又攞正牌當街當巷聯群結黨打橫行，真係吾不欲觀之。搞到香港今時今日呢個田地，都係因為政府實在太無能，講得斯文啲就係千瘡百孔，實情就係疥癬癩瘡，無名腫毒滿身，唔鬧止唔到痕。遊行集會本來係要事先向警方申請，攞到不反對通知書先可以起行，但係呢幾個月呢，好多遊行最終都變成暴力衝擊，街頭全武行，警方明知來者不善，照樣批准，結果搞出大頭佛。



好似上個月廿一號，警方唔知死，批准維園遊行到灣仔盧押道，班示威者梗係冇咁乖聽話啦，唔跟指定路線，霸路阻街不特止，仲走去衝擊中聯辦，噴污國徽，差佬又拖足幾粒鐘先清場，搞到發射催淚彈開大片埋單。一個禮拜後，有人想喺元朗搞大遊行，擺到明衝住「七二一」西鐵站暴力事件而來，火藥味濃，警方以為發出反對通知書就冇事，但嗰日照樣人山人海，個個口就話參觀，實際就係又遊行又搞吓衝擊，最後又係大衝突，出動催淚彈都幾乎收唔到科。



到尋日又有人搞紅磡土瓜灣遊行，嗰度係住宅區車多路窄，又多大陸團，好易出事，警方開頭當然唔批啦，點知人哋上訴改改路線又批喎，黑衫軍失而復得，攞正牌梗係玩得仲放肆啲，搞到「紅土」大亂，殺埋落旺角圍警署，又有請防暴警出場！黑衣人重頭戲係走去老牌工會組織總部搗亂，噴污糟人哋外牆，仲放埋菠蘿添，今次就話生果啫，下次隨時放會爆炸嘅土製菠蘿㗎！咁多次遊行大龍鳳都冇死過人，真係算幸運，如果好彩唔使開片，直頭要開香檳！



警方批唔批不反對通知書，遊行依舊，衝擊都唔會留手，咁你話係咪除褲放屁，多此一舉呢？呢個係一個爛咗嘅制度，同政府一樣，冇得救㗎啦，想靠佢哋撳住班黑衣人，真係要望天打卦。尋日個天都睇唔過眼，自己發反對通知書，落場黃雨趕走一啲曱甴，空氣都清新啲，條街都乾淨啲。暴亂凌駕法治，冇靈魂政府又冇法子，大家出街見到黑衣人聚集真係要小心啲，佢哋開完Party隨時會同差佬開大片，殺錯良民冇命賠㗎！