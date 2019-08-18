神州觀察：拒認受賄亂攀咬　貪官喊冤惹人笑

關於內地官場的腐敗情形，過往有個非常形象的說法：若將官員拉出來挨個槍斃，當中可能有冤枉的；若是隔一個槍斃一個，則肯定有漏網的。當局近年厲行反腐，老虎蒼蠅一起打，眾多貪官接連遭查辦，有的更主動投案自首，以求寬大處理，偏偏有些貪官被抓後不但拒不認罪，還到處喊冤叫屈博同情，信他才怪。



上海市第一中級人民法院前院長潘福仁受賄案近日在江西南昌開審，潘在庭上拒不承認當局指控的八百多萬元受賄金額，只對其中一筆一千英鎊的「小錢」表示認可，且在其眼中，這等小額賄賂屬「人情來往」，不算一回事。更甚者，潘一口咬定遭當局刑訊逼供，稱檢方查案程序違法，並於庭審中激烈對抗，其家屬及辯護律師亦不斷在網上為之呼冤，製造輿論，可謂處心積慮。



老實說，相對於動輒涉貪數千萬、數億元的內地官場而言，八百萬真的屬「小兒科」，完全沒必要搞對抗。況且就算貪得再多，最終也沒幾個真被拉去槍斃，只要老老實實把罪行認了，其他的都好辦，立功減刑、保外就醫等方法任君選擇，說不定過幾年等風頭過去，還能提早出獄或東山再起。



也許當局真正在意的，並非腐敗情節本身之輕重，而是貪官們的認罪態度，譬如總是要求他們寫下言詞懇切的悔過書，或是將他們涕淚交加的認罪醜態在新聞聯播中反覆播放，從而更好地營造出「反腐敗永遠在路上」氛圍，以充分展現人民民主專政的強大威嚇力和正義性。搞對抗肯定不行，這樣會令當局顏面無光，必須嚴辦。



當然從現實來看，貪官「被冤枉」亦非全無可能，反正這些年內地冤假錯案也沒少出，嚴刑逼供、屈打成招等非法取證問題更是屢禁不絕，弄不好還會「被死亡」。之不過，類似情形多是發生在普通民眾身上，而在近乎無官不貪的內地，若有官員跳出來一本正經地喊冤，絕對會讓人笑到抽筋。



尤其令人玩味的是，潘某口口聲聲說自己被查，乃是受到兩年前倒台的上海政法系統腐敗窩案「首虎」陳旭的牽連，此人號稱上海灘司法界「教父」，多有貪贓枉法，早前因受賄逾七千萬元而被判無期徒刑。潘某恰恰是該腐敗團夥的主要成員之一，且陳旭被查期間因病入院，潘某多次前往探訪，被指是在通風報信，欲訂立攻守同盟。就算是受了牽連，也沒冤枉他。



內地官場本就是由眾多腐敗利益集團組成，彼此一氣連枝，抱團腐敗，所以事發後總會「拔出蘿蔔帶出泥」，不是你牽連我，就是我牽連你；不是亡於派系清洗，就是淪為「替罪羊」，「上船」前早應有心理準備，否則會顯得不夠仗義。