正論：自殘摧毀經濟　哀哉香港沉淪

接連不斷的暴力衝擊，催淚彈橫飛；國際機場史無前例癱瘓，旅客被打；大罷工後復有大罷課，無日安寧。這樣的恐怖日子已持續兩個多月，不知伊於胡底，經濟無可避免陷入衰退，基層叫苦，百業維艱。香港如何走出危局，令人疑惑，令人不安。



反修例風暴重創本港經濟，官媒發表評論文章，指部分不明真相的人「被激進暴力分子裹挾，被內外反華勢力煽惑」，自亂陣腳，自毀長城，自殘自傷，加上暴徒層出不窮的暴力行為，已令遊客望而卻步，零售業應聲下滑，投資者心生疑慮，香港國際形象盡毀，形同「自殺式襲擊」，可謂沒有半點誇張。



無獨有偶，運房局前局長張炳良亦以「自殘」來形容示威者的抗爭，認為癱瘓經濟造成嚴重後果，又指持續的示威浪潮是「政府過往管治問題所引申的連鎖反應」。但身為前朝高官的他，對是否要為「政府過往管治問題」負責卻絕口不提。時窮節乃見，有人落井下石，有人事後孔明，有目共睹。



不管怎麼說，止暴制亂、挽救經濟已成全港最大共識。港府近日頻頻公布各種經濟數據，俱指出香港正面對回歸以來最嚴峻的經濟困局。可以看見，港府年初仍信心爆棚，維持全年經濟增長百分之二至三的預測，但到了日前不得不改口，將全年經濟增長預測降至零至百分之一，而且很可能陷入經濟衰退。財政司司長陳茂波甚至煞有介事指出，現在的情況猶如「掛三號風球」，加上外圍已「刮起大風」，「颱風會正面吹襲香港」云云。



財爺的比喻生動是生動矣，但有何實際對策呢？日前公布的救市紓困措施，全部都是小恩小惠，聊勝於無。正如商界指出，減免牌費等措施只能讓中小企一年節省數千元成本，對於經營困難、被迫落閘的小商戶並無幫助。事實上，派糖最多甜一甜嘴巴，解決不了長遠問題，在內憂外患夾擊下，在中美貿易談判爭持不下的情況下，香港夾在兩個大國之間，無險可守，肯定有一段長時間備受衝擊，港府有何措施渡過難關才是至關重要。很可惜，人們但見月薪比美國總統還要高的廢官坐而論道，盡說一些人所共知的廢話敷衍塞責。香港怎能不沉淪？港人怎能不心寒？



事實證明，「港人治港」走樣變形，早已變成「廢人治港」，香港若非老本雄厚，一早車毀人亡，但老本總有坐吃山空的一天。正如我們多次指出，香港一日不停止暴力，恢復社會秩序，重建市場信心，再大手筆派糖也是治標不治本。而止暴制亂的唯一方法就是拿起法律利器，擒賊先擒王，將暴徒及其幕後黑手依法嚴懲，港府一日沒有這份決心，香港只會日復日地亂下去。



當然，止暴制亂還須廣大市民合作。須知幸福非必然，香港由小漁村變成國際金融中心，是幾代人胼手胝足辛苦努力的結果，一場大動亂卻足以破壞一切。沉默大多數已不能再沉默，必須向暴力說不，向黑手說不，否則我們都是摧毀香港的幫兇！