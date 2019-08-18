世界視線：拜登避全國媒體　打選戰捨難取易

美國民主黨初選領頭羊、前副總統拜登的最大賣點，是其在全國擁有的高知名度，但亦有批評指出，由於拜登在民調中持續領先，在選戰中採取「少做少錯」的消極策略。有媒體統計，拜登自今年四月宣布參選以來，共接受四十二次傳媒專訪，其中三十三次均為率先舉行初選投票的艾奧瓦、新罕布什爾、南卡羅萊納以及內華達州，反觀全國性媒體只有九次，明顯是選擇性受訪。



儘管拜登陣營解釋，選擇接受地方媒體採訪，是為了更有效及針對性地將訊息傳遞給鄉郊選民，但有分析指出，相對CNN、《華盛頓郵報》等大機構，地方小台小報提問的尖銳性以及影響力，均難與全國性媒體相提並論，拜登即使不慎爆出爭議言論，也可望避開對手攻擊。



誠然，拜登作為成名政客，毋須像其他對手那樣主動接近傳媒（麻省參議員沃倫今年以來便接受逾二百次專訪），但「佛系」競選風格玩得過火，最終也會傷及自身。特別是電視辯論，像拜登這樣的領先者，無可避免成為「活靶」，豈料拜登對此毫不在意，在首輪辯論中被加州參議員賀錦麗攻個措手不及。賀錦麗就校巴接載少數族裔學童的政策窮追猛打，這本非新鮮話題，按說拜登應有「標準答案」，結果表現令人失望，民調被對手大幅逼近。



拜登的這種避戰姿態，很可能屬揚長避短的策略。拜登是有名的「大嘴巴」，失言如家常便飯。最新例子是他日前出席亞裔及拉丁裔聯合主辦的一場活動，居然說出「窮學生也可如白人孩子那樣聰明有才能」這種有種族歧視之嫌的話，令人不期然聯想到他○七年評論奧巴馬是「第一位主流美國黑人，身家清白，人又帥又聰明，還說話清晰」。這到底是「說話不經大腦」，還是不自覺暴露了種族主義傾向，人們不得而知，但據《國會山莊報》引述拜登競選團隊指，拜登每感倦怠，就是說錯話的高危期，這也是為甚麼他們不敢把日程排得太滿。



面對特朗普這位吵架高手，「戰力」就是一切，七十有六的拜登，「瞌睡喬」形象一旦坐實，選情堪憂矣。