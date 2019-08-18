新聞報道的作用是給社會提供多角度和平衡視野來了解現實。現實當然有主觀偏差，但報道者至少要尊重現實。一是不能用手段捏造現實；二是可以有剪輯，但剪輯不能有故意預設的影像效果；三是盡可能提供不同主張，不同角度對現實的解釋。



根本的一條原則是記者可以有個人的政治立場，但報道要盡量減少個人政治立場所帶來的偏差，即使與個人政治立場相違也要把不同的現實報道出來。換言之，記者在報道中不能政治立場先行，否則的話，這不是新聞報道，而是政治宣傳。更重要的是，記者不應介入事件之中，變成報道事件中的主角，並以此來改變報道的性質，記者本身只應旁觀和記錄。



我不知道香港新聞界訓練記者的方法和原則是否如上述這樣，但從近月的示威暴動中卻可看到，在事發現場掛上記者證的部分記者們，其報道手法與上述原則大相違背。



一是這些記者似乎都是示威暴動的成員，他們報道的角度只從示威和暴動者出發，只說肯定示威者和替暴動辯護的話，並沒有報道警察和一般不示威不暴動者的角度，變成了示威暴動御用的文宣工作者。



二是相關記者在現場或事後報道只是質疑警察，要求警察交代，沒有質疑暴動者的暴行，甚至把報道集中於警察的行動，並評之為過度用武，卻盡量迴避暴民的暴行，實質是替其掩飾。這是典型的雙重標準，也是厚此薄彼的扭曲新聞的現實。



三是記者們聚集在暴動者與警察之間，人數眾多，實質上是阻礙警察行動，替暴民作人肉屏障。國際上就算是戰地記者都是站在衝突的背後，很少會站在衝突的中間。香港不少記者都應受過美式戰地記者的訓練，不會不懂。若有衝突導致記者受傷，他們卻把責任推諉警察，不去責怪暴民，也不問為甚麼自己要站在警察與暴民衝突中間。



四是記者應不只是作現場採訪，也應作深入的調查報道。今次香港的記者大多站在前線，卻少有作深入調查報道。例如為甚麼示威會變成暴動、哪些人帶頭發起暴動、有否組織介入、暴動中所用的武器怎樣逐步升級、黑衣人的先頭部隊怎樣產生、立法會與區議會的議員和所屬政黨怎樣介入等等。這都應該是新聞報道所關心之處，而不單只執着於警察有否公開佩戴委任證、催淚彈是否過期等枝節。



今次事件，報道的媒體奇多，海內外均有，且有不少屬網台等所謂新媒體，但從事者或良莠不齊，甚至有不少人本身便可能是示威者和暴動者。暴動者經常強調文宣工作，或許是這麼多假新聞充斥的原因。