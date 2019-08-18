就在反修例暴亂急速惡化變成恐怖主義，北京發出嚴厲平亂警告，中美貿易戰短兵相接之際，特朗普又跳了出來，將三者綑綁一起大放厥詞，聲稱若要美中簽署貿易協定，北京要以「人道方式」解決香港問題，習近平要和香港示威者見面，他要和習近平會晤討論香港危機。人們早就已經看出，這場風波暴亂之所以能鬧得如此恐怖嚴重，皆因山姆大叔這隻又粗又大的黑手所致，皆因他們的組織策劃，無微不至，源源不絕的財力、物力、人力、情報工作支持所致。



對此，山姆大叔毫不掩飾，而且大張旗鼓，從總統、副總統、國務卿、國家安全顧問、議長、議員到各類媒體蜂擁而出。這麼多年來，老美對「藏獨」、「疆獨」、「台獨」的支持從未見如此之大，「規格」如此之高，頭面人物三番五次的跳出來呼風喚雨。可見，用「顏色革命」把香港搞掉，把「一國兩制」搞掉，把香港最終從中國分裂出去，對老美而言是何等重要。



一直以來，山姆大叔在幹這種顛覆他人、分裂別國，為自己牟取最大利益時，有許多顛倒黑白、混淆是非，既霸道又虛偽的胡說八道。今次特朗普說要以「人道方式」解決香港問題，乃明責北京平亂就是「不人道」。在特朗普看來，暴徒們幹了那麼多打、砸、搶、燒的暴力行為，掀起了那麼瘋狂的暴亂，北京是不能用平亂處理似的，否則，就是不人道！在特朗普眼裏，香港沒有暴徒，誰要是懲治暴徒，誰就是不人道！然而，眾所周知，香港的這些暴徒，還不是山姆大叔「策劃」而來的？還不是和他們的漢奸總頭目黎智英一樣，是在「為美國利益而戰」？無怪乎特朗普呼籲對暴徒要「人道」！如果北京「不人道」，特朗普就威脅，美中難簽貿易協議。



不過，這種恐嚇實在幼稚，還要和習近平討論，見過可笑的，沒見過這麼可笑的。只是，見此狀況，反中亂港集團、漢奸黎、暴徒們還是要特別感激特朗普為他們出頭，提供口頭「保護」。因為到目前為止，他們還是有些用的，容後棄之不晚也。