有人說商人無祖國，其實不然。皮之不存，毛將焉附。沒有祖國，商人就無法立足；沒有安定環境，商人就無法營商。香港爆發動亂兩個多月以來，各行各業都受到嚴重衝擊，損失最大的無疑就是商人。然而奇怪的是，商界對這場動亂一直袖手旁觀，集體噤聲，彷彿事不關己似的。直到近日，也許是眼見反對派鬧得實在太離譜，也許是因為受到官方壓力，也許是本身感到切膚之痛，商界才紛紛發表聲明譴責暴力。



商人一向明哲保身，不輕易對政治事件表態，以免得罪任何一方，影響生意，這是可以理解的。問題是，這場動亂來勢洶洶，反對派公開叫囂「時代革命」，那班激進青年更揚言「攬炒」，非將香港置於死地不可，商界還能明哲保身嗎？營商環境被毀，他們還能做生意嗎？



雖然許多香港富商長袖善舞，生意遍布世界各地，到處都有產業，有的甚至已遷冊海外，但其根基始終在香港，主要收入來源來自大中華區，一旦香港灰飛煙滅，他們勢必會成為最大輸家。面對生死關頭，商界人士終不得不打破沉默，紛紛出來譴責暴力。



梁啟超說，「天下最可厭、可憎、可鄙之人，莫過於旁觀者。」「旁觀云者，放棄責任之謂也。」香港之所以淪落到如此地步，正是因為有太多放棄責任的旁觀者，他們對反對派的胡攪蠻纏不敢說不，對暴徒的破壞搗亂視若無睹，有的還反過來責怪警方「濫用武力」，甚至拒絕警方進入旗下商場執法。這些旁觀者以為選擇沉默就可以遠離是非，避免惹禍上身，殊不知他們的沉默無異於縱容，導致反對派和暴徒更加肆無忌憚，為所欲為。



內地記者付國豪日前在機場面對暴徒的拳頭時，不是選擇屈服，而是勇敢宣稱：我支持香港警察，你們可以打我了。試問多少港人能有這種勇氣？沉默不應是懦弱，忍耐不應是麻木，愛護家園的香港人不應再做沉默大多數。