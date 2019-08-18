反修訂《逃犯條例》掀起軒然大波，罪魁禍首律政司司長鄭若驊紋風不動，在其保護傘下，壹傳媒黎智英屢獲放生，前年六月粗言辱罵涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者，拖延逾兩年仍未檢控，東方與受害記者曾十三度去信查詢案件進度，律政司都只是虛答或甚至沒有回覆。從佔中到現在反修例風波，漢奸黎智英儼如美國代言人，最近更高調訪美向華府多名高官邀功，挾洋自重，洋洋得意；港澳辦也點名批評黎與李柱銘兩大現代漢奸，律政司卻似怕了他們背後的外國勢力，如患上「恐洋症」，即使刑恐案證據確鑿，也不敢檢控黎。



律政司未能捍衞法治，姑息養奸，顛倒是非，包庇反中亂港的壹傳媒。政府更採雙重標準，針對愛國愛港及為民請命的東方報業集團，多個部門連番滋擾及打壓。東方不畏強權欺壓，肩負監察政府的第四權使命，旗下記者在近日示威暴潮中，冒着催淚煙及槍林彈雨去採訪，但一名弱質纖纖的女記者，卻被警方無理粗暴對待，以盾牌推撞及不斷無故以粗言穢語辱罵，惹起公憤。



黎智英本身是天主教徒，德行卻連販夫走卒也不如，對東方男記者粗言辱罵「×你老母×」，律政司不檢控變相縱容歪風，令到辱罵記者情況如傳染病般散播，嚴重妨礙採訪工作。警員本應以身作則，卻反而有樣學樣，防暴警變了粗暴警，「有牌爛仔」重現。東方女記者向投訴警察課投訴，竟然被當犯辦，要求錄口供，還要等最少半年，才會通知結果，最終極有可能會像黎智英刑恐案般，拖延超過兩年。



東方和受害男記者已向律政司發第十四封信，要求交代案件進展，告或不告黎智英都要明確交代，表明即使要發一百封信也不罷休，受辱的東方女記者亦誓要討回公道。律政司與警方容許第四權遭受踐踏，等於與民為敵，又怎能期望大眾支持其執法呢？