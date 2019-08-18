台灣首富、鴻海創辦人郭台銘在國民黨總統初選落敗後的動向備受關注，而前立法院院長王金平又曾表示參選到底的決心，可以預見，國民黨的整合倍加困難，明年初大選的選情因而充滿不確定的因素。



台灣傳媒謔稱的郭柯王「桃園結義」破局。郭台銘、柯文哲、王金平今日是否藉着桃園祈福法會見面受到各界關注。王金平昨日已表示不會去；而郭台銘幕僚也說，郭台銘去的機率真的不高。但「郭柯王結盟」這個政治訊息仍不斷發酵，藍綠兩黨都不敢掉以輕心，尢其是志切恢復重返執政的國民黨。



倘若「救國救黨」不離口的郭台銘脫黨參選，或者郭柯王結盟硬撼藍綠兩大黨成事，就如國民黨前主席朱立倫所說的「國民黨就打包了」；郭台銘在初選失敗後很少公開露面，但其陣營卻不斷放出郭董「志未頹」的訊息，代表國民黨參與總統選舉的韓國瑜多次「求見」郭董不果，國民黨主席吳敦義也一樣見不到郭台銘。三位明年大選的國民黨關鍵人物見一面好像很困難，特別是郭韓之間的「選舉症候群」形成的心結難解，而最近的新聞版面又是圍繞着郭台銘、柯文哲、王金平會否結盟做文章，國民黨的總統參選人韓國瑜雖然沒有被傳媒冷落，不過都是負面新聞。吳韓二人面對這樣一個窘境，真是情何以堪！



郭台銘說要拉民進黨下台，但是如果脫黨參選，他固然贏不了，國民黨卻會輸；蔡英文連任，他口口聲聲要「救」的中華民國也就活不了。國民黨黨內烏雲密布，拉住郭台銘不要讓他出去，是當務之急。國民黨副主席郝龍斌日前表示，他已代表黨主席吳敦義拜會郭台銘，轉達吳敦義希望見面的誠意，郭台銘也不排斥與吳敦義會面，在幕僚安排下，他相信短期內就能進行「吳郭會」。郝龍斌還特別帶了《郝柏村回憶錄》相贈，向郭傳達父親郝柏村一輩子捍衞中華民國，反對台獨的理念，現在也要團結所有國民黨和藍軍的力量，一起捍衞中華民國，讓蔡英文「下架」。郭台銘其後在臉書發文表示，關於郝龍斌來訪，提及與黨主席吳敦義會面，他重申既不預設立場，也無任何承諾，政治人物毋須過度解讀，無限上綱，他會繼續為中華民國長治久安努力，整合各種力量，為國富民強的目標盡心盡力。



「外交詞令」語焉不詳，實在令人很難解讀。郭台銘既然參加初選失敗，基於政黨倫理，是不是應該呼籲團結，為黨的總統參選人助選呢？如果他認為救中華民國「捨我其誰」，那就更應該及早公開宣示脫黨參選總統，這是政治倫理。也許因為郭董是台灣首富，政治倫理「聽攏嘸」！