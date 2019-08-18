在香港早已淪為過街老鼠的港獨小嘍囉陳浩天最近頻頻大放厥詞，一時說恥與中國人為伍，一時又說中共即使出動解放軍玉石俱焚也沒有甚麼大不了，將心底裏的變態陰暗面暴露無遺。其實這樣的民族敗類，全世界也鮮見，中國人應恥與他為伍才對。在此提醒他快快剪爛中華人民共和國香港特別行政區的護照，自行推出香港共和國護照，拿着它進出台灣、日本與「五獨」合流最好不過。



但要數他最好笑的言論，莫過於鼓吹港人撳錢攬炒，聲稱要發動金融攻擊，人人將戶口裏的錢提光，搞冧銀行體系，並將全民撳錢日定在剛過去的周五，直情把自己當成索羅斯了。很可惜，今日已是周日，香港的銀行和金融體系仍是好端端的，「港版索羅斯」攬炒不成，衝出來出醜而已。



到底要有多白癡，才會想出搞冧銀行體系這條屎橋呢？有人譏笑，廢青戶口仙都唔仙吓，隨時要阿媽「過幾草嘢」才勉強湊足一百元撳出來，學乜人玩擠提？真正的大戶和有錢人，財富是天文數字，而且不限於現金，還有其他金融資產和不動產，這些才是有機會撼動銀行體系的人，但他們會陪港獨嘍囉一起發神經嗎？



香港就是充斥這類洋奴漢奸，好端端有人不做，偏要做人人喊打的老鼠曱甴，簡直犯賤。魯迅說過，叭兒狗往往比主人更嚴厲。陳浩天在漢奸群中完全不入流，別說無法和漢奸黎、李漢奸這些獲美國政要接見的重量級漢奸相提並論，即使是羅冠聰、黃之鋒也比不上：前者有美國大學栽培，後者被美媒吹捧為「思想家」，陳浩天呢？更像打手爛仔，是漢奸之中最低級那種。但看他那副橫眉怒目、咬牙切齒的架勢，比他高級的漢奸亦自愧不如，洋人看見笑不攏嘴，足證魯迅所言非虛。



扮完索羅斯，不知下一回他又要扮甚麼呢？亂世之中，難得有跳樑小丑娛樂大眾，都算苦中作樂了。