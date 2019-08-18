有一天路過警署，在地上赫然見到「狗穴」二字，加上箭嘴，指向警署，再往旁看，又有一行大字，寫着「好仔唔當差」。我看到後啞然失笑，笑的是這年頭的人，連罵人也不會罵，更不會鬥爭的藝術。



如果當真是「好仔唔當差」，按理警隊內就全是「衰仔」，但請問你和我不幸遇到事情時，是否會報警求助？要是會，那你為甚麼向一群衰仔求救？早前元朗發生白衣暴徒打人事件，屬於反政府陣營的示威者報警，警方遲了到場，反對派為此大做文章，怨聲載道。這倒奇了，警察既然都是衰人，這些人遲來不妨，不來就更好，何以呼天搶地渴望他們趕來營救自己？天下間哪有乞求狼群盡快入室的道理？



香港社會過去、現在、未來，都不可能不設警隊，如果真是「好仔唔當差」，納稅人世世代代刻意花錢去養着一群衰仔，豈不是十分諷刺？所以我說嘛，有些人連罵人都不懂該怎麼去罵。不妨告訴這些人吧，你如果指着一些警察，罵他們是「黑警」，在邏輯上、情理上還算是講得通，對方要是幹過違反警察守則之事，便可能是黑警；沒幹過的，便不必承擔罵名，這才是公道的說法。



最傻的是如今好些示威者，不分良莠、不辨賢愚，對整個行業的從業員作人身攻擊，這些人的智慧比文化大革命的搞手們更低。當年的所謂革命分子，也想動公安甚至軍隊系統，但人家也只是叫嚷着要揪出其中的走資派，而不可能將整支部隊視為敵人的。



鬥爭的藝術是要團結一派，打擊一派，而且要盡量擴大團結面，縮小打擊面。如果你要鬥爭的對象是擁有槍桿子的人，就更要慎之又慎。



當年四人幫想揪鬥軍中人物，強如毛澤東也不敢胡來，未幾即拋出「還我長城」四字，制止了四人幫的妄為。可憐今日香港的反對派，智慧比四人幫還要低太多！