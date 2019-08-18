一個衰世，妖魔邪說特別多，像就來開學，香港眾志卻發起全港大罷課，除獲大專學界響應，據稱有九成中學生支持；他們計劃九月二日在港九新界先發起罷課集會，再以「每周一罷」形式進行無限期罷課。



少年人，為甚麼不珍惜光陰？不珍惜讀書的好時光？城中富豪說：勿讓今天激情成明天遺憾！史學家顧頡剛出身於一個書香門第，其祖母對他要求甚嚴。一次天降大雨，顧想借故逃學，對祖母說：「今天雨太大了！」祖母說：「你不想上學吧？就是落鐵，也得去！」如今怎麼就有一班廢青，不珍惜社會給他們的資源，自己不肯用功讀書，不珍惜讀書的黃金時期，要中學生罷課？老朽年少喪母，沒有母親督促，落得少壯不努力，老大徒傷悲！知識根基打得不夠紮實，如今追起來倍感辛苦。



南宋朱熹叫學子要抓住今天，說的就是不要荒廢求學的大好時機，他說：「勿謂今日不學而有來日，勿謂今年不學而有來年，日月逝矣，歲不我延。嗚呼老矣，是誰之愆？」同學們，千祈唔好以為今日唔學，還有明天！人生易老，過後追悔就遲了！



據說有一個年輕人很崇拜楊絳，洋洋灑灑地寫了一封長信給她，除了仰慕之情還訴說自己人生一大堆困惑。楊絳回信寫了一句話「你的問題主要在於讀書不多而想得太多」。旨哉斯言！人生要把握機會讀書，知識就算未能改變命運，卻定可開闊眼界，豐富精神，正所謂「登東山而小魯，登泰山而小天下」也！



新文化運動開展時，陳獨秀在《青年雜誌》創刊時說：青年如初春，如朝日，如百卉之萌動，如利刃之新發於硎，人生最可寶貴之時期也……社會遵新陳代謝之道則隆盛，陳腐朽敗之分子充塞社會則社會亡。青春如此寶貴，怎可用來罷課，甚至被無良政客煽動去怒火街頭？回到校園，聽朱熹、楊絳的話，這段時間，沒有甚麼比充實自己蒼白的人生更重要！