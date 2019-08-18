香港國際機場發生的暴徒毆打內地記者事件駭人聽聞，令人髮指。任何一個具有良知的正常人，都會對這種突破法律底線、踐踏道德原則，近乎恐怖主義的惡行予以最嚴厲譴責。



在人神共憤、聲討譴責暴徒惡行的時候，香港記協卻向公眾發出異乎尋常、與眾不同的聲明。記協聲稱「對於近日兩宗內地傳媒記者拍攝示威者時受阻表示遺憾」，但進一步表示：「先後發生中通社記者被示威者要求刪除照片，以及《環球時報》記者被示威者圍困、搜身及綑綁事件。兩名記者事發時，均沒有佩戴記者證。」可見記協顛倒是非，明顯是為了轉移視線，為暴徒開脫罪責。



眾所周知，《環球時報》記者付國豪所受到的是非人道的虐待、毆打，這是犯罪，不僅僅是記協簡單所講的「受阻」而已。另外，記協輕聲譴責暴徒，大聲質疑《環球時報》記者和中通社記者「無清楚展示其記者證件」，更是意圖將所有毆打的責任歸咎於內地記者沒有佩戴記者證所引起的，這樣的言論極不負責、可恥陰險。



目前無論是本港還是內地的傳媒，只要公正客觀如實地報道暴徒們的惡行，就會被暴徒視為眼中釘，肉中刺。付國豪已經解釋之所以不表明記者身份是出於「自保」，但記協質疑是因為「無清楚展示其記者證件」，這是明顯的指黑為白、混淆是非，置《環球時報》記者付國豪於危機而不顧。如果付國豪出示了記者證，試問會不會有可能被暴徒們打死？



記協到底是站在甚麼立場，令人不禁質疑是否與暴徒一夥？只問立場，不問是非的雙重標準毫不掩飾。相同立場，就有新聞自由；不同立場，就沒有新聞自由。所以，記協這次的聲明實在太醜惡，極盡偽善，已經毫無公信力可言，這樣的行為與縱暴派人士有甚麼分別？