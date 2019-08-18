混亂無止境，從牛頭角順嫂到沙頭角茂叔，香港人無一不想動亂過去，社會秩序早日恢復。近期從中央部委到本港各層面都在討論如何止暴制亂，有人談出兵，有人談出招，目標都是怎樣才能有效撲滅「黑色狂潮」。



近期內地解放軍及武警部隊在深港邊境大量集結，消息傳揚得全球皆知，美國總統特朗普早前在推特發文大談「情報」，同屬亞洲近鄰的泰國及新西蘭更心驚膽戰，急不及待制訂應急計劃稱或要從香港「撤僑」。香港會否兵臨城下，內地軍隊「十分鐘便到香港鎮暴」？



內地軍隊已做好準備，只待香港局勢失控，便以雷霆萬鈞之勢南下。東方之珠需否走到這一步呢？近日種種異動，明眼人看到「黑潮」怯了，暴力衝擊力竭，社會上不同團體的搖旗吶喊也有聲嘶力竭之象。



止暴需要強而有力的執法及掃蕩行動，香港本身沒有招嗎？當然不！雖然香港沒能就防止分裂、威脅國家安全及時立例，但現有的法例已賦予香港最少兩招撒手鐧：一是簡易版，二是超級版。



先談簡易版，香港現有法例訂明，在緊急或危害公安的情況時，行政長官會同行政會議可引用《緊急情況規例條例》訂立任何法例，而毋須經立法會。這種緊急法例不會有無限權力，但可針對現在香港的亂局，作及時及針對性的立法，遏止暴力行動及無休止的街頭挑釁。



至於超級版，則是《基本法》第十八條，本就訂明「全國人民代表大會常務委員會決定宣布戰爭狀態或因香港特別行政區內發生香港特別行政區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂而決定香港特別行政區進入緊急狀態，中央人民政府可發布命令將有關全國性法律在香港特別行政區實施。」這段標點符號少之又少的條文，是指全國人大常委會有權對香港發布危急狀態命令，繼而在港實施全國性法例，畫公仔還要畫出腸嗎？其意思便是即使香港沒就二十三條立法，但緊急狀態下全國性法例，如《反分裂國家法》等依然可在港實施，這把尚方寶劍足以敉平香港的亂事。



不過，近日香港內部已見民意逆轉、政商界靠攏，甚至「黑潮」斷糧斷電的迹象，似乎毋須用上出兵這一招，也不需動用上述的簡易版及超級版法例。過去數個星期，國家先後出動行政武器，既有民航局對國泰航空的安全警示懲處，也有金融體系對個別銀行的施壓，加上港澳辦座談會向港區人大、政協作出立場鮮明的表態，改變了大批原本一直騎牆圖兩方收割的商賈態度，近日本地商界人士紛紛表態與暴力切割，跨國巨企高層紛紛問責「攬炒」，已對本地航運界、金融界、地產界產生不可小看的逆轉效果。



更重要的是，一宗堵機場襲官媒記者的醜劇，及一宗女示威者在激烈街頭衝突中眼部受傷、或永久失明的悲劇，對衝擊陣營帶來極大打擊，彷彿這刻「黑潮」才明白，有種代價叫無法償還！有種後果叫無法彌補！



「黑潮」過去享有大量資源，頭盔任攞、雨遮任揮，水源充足，近期好景已不再，斷糧斷電之始，亦是「黑潮」被根除之始。