正論：勾英結美四人幫　中央點名斥賣港

沆瀣一氣，禍港四賊。黎智英、李柱銘、陳方安生及何俊仁，四個香港人熟悉的名字，原因不是對社會有任何貢獻，恰好相反，四人惡名昭著，是中央點名批判的「禍港四人幫」。



黎智英創辦的壹傳媒不但誨淫誨盜，亦是反中亂港媒體之首，旗下《蘋果日報》每次反政府遊行例必鼓吹上街，誤導公眾反對修訂《逃犯條例》，兩個月遊行示威衝擊潮推波助瀾。官媒批為毒蘋果，更斥黎與民主黨創黨主席李柱銘為現代漢奸代表。黎、李與前政務司司長陳方安生及前天主教港區主教陳日君，素有「搞事四人幫」之稱，經常密會攪局，唯恐香港不亂。陳年事已高，現在較年輕的民主黨前主席何俊仁與其餘三人朋比為奸，組成「禍港四人幫」，中央政法委發文揭露四人勾結外部勢力賣港十四宗罪。



黎智英過去兩個月多次現身反修訂《逃犯條例》遊行，帶頭「扮指揮」，昨午又一身黑衣現身維園集會，再次牽頭帶隊步出維園，儼如集會「總指揮」。由於警方僅准許維園集會，黎涉嫌帶頭非法遊行。黎亦是佔中三十九名未被檢控的搞手之一，亦涉及黑金秘捐泛民議員，俱因鄭若驊麾下律政司當其保護傘，應告不告，黎涉刑恐東方報業集團男記者案拖延兩年未起訴，顯然有恃無恐。特區昏官包黑庇奸，敗壞管治多時，市民終等到中央發聲批判一干禍港敗類。



繼國務院港澳辦近期點名炮轟黎智英是禍港幕後黑手，中央政法委亦在官網發文，指暴力分子公然挑戰一國兩制底線，摧毀香港經濟民生，罪魁禍首正是以黎智英為首的禍港四人幫。黎是美國在港的主要代理人，利用壹傳媒協助英美插手香港事務，黎的助手Mark Simon是美國前海軍情報員，他代表黎與美方聯絡及安排資金來往。黎智英自己也不避嫌，七月先後與美國副總統彭斯等華府高層見面，匯報香港情況及乘機獻策邀功，公然要求制裁香港高官。



李柱銘則被揭發長期與美國政界的右翼分子密切聯繫，是西方反華勢力在港培養的代理人。李有「港獨之父」之稱，愛赴外國唱衰香港。一九九八年在立法會上首次動議港府安排與內地進行逃犯移交，是提出修訂《逃犯條例》的第一人，但今年政府正式提案修例時，卻大力反對，對外主動向美國告洋狀，對內則把修例「妖魔化」，率領法律界遊行反修例，製造白色恐怖，令到公眾產生莫名的恐懼，引起連串事端，達成不可告人的政治任務。



陳方安生自稱香港良心卻在出賣良心，政法委指其是英美反華勢力插手香港事務的一枚棋子，與李柱銘等人經常越洋唱衰香港，並利用前政務司司長的身份，煽動公務員參與示威，企圖癱瘓政府。何俊仁則是政治牆頭草及投機分子，個人品格低下，在立法會會議上看艷女圖片，被嘲為「AV仁」。何當年參選特首，卻涉嫌漏報利益，誠信破產。中央政法委亦點名雙學三子黃之鋒、羅冠聰及周永康是禍港青年頭目。



要數香港的漢奸洋奴港英舊電池，有老有少，來自不同界別，但俱有一個共通點，都愛以民主鬥士自居。可嘆是古今中外，多少奪權禍國之事，皆假借民主的名義行事。回歸以來，反中亂港勢力小動作從來沒停止，以民主黨為首的泛民主派，不斷攻擊政府，削其威信，弱化管治。他們有的循選舉途徑進入立法會內搞事，拉布拖垮議會運作，有的在議事廳外衝擊政府，裏應外合，令到特區廿多年從來沒有一個平靜日子，繁榮安定都只是假象，蛇蟲鼠蟻繁衍，現在惡化成曱甴滿街。泛民聲稱爭取民主，但卻一手推倒政改方案，令到普選實現無期。今次反修例示威潮，雖然聲稱沒有大台，但老中青泛民俱空群總動員上街，多次暴力衝突都有民主黨議員在場指指點點。民間提出的五大訴求，赫然包括與修例風馬牛不相及的雙普選，幕後黑手呼之欲出。司馬昭之心，路人皆見，藉着修例風波引起的混亂，陰謀奪取管治權，破壞兩制，挑戰一國，把香港七百萬人的命運押上作為賭注。



「周公恐懼流言日，王莽謙恭未篡時。向使當初身便死，一生真偽復誰知？」禍港四人幫，最初在殖民地時裝模作樣，騙取名聲，一邊收美金英鎊，一邊賺取港幣，撈夠油水，既得利益取之香港，卻摧毀香港。有不少示威者抱着「玉石俱焚」的心態，年輕人不識人心險惡，不知道背後推動他們與政府同歸於盡的黑手，都一早謀定後路。



黎智英在昨日遊行接受外國媒體訪問，狂言不怕中央派解放軍來香港。當被問會否「走佬」，黎就斷然否認。當然，有誰傻得會將自己的逃生門早早公布？實情是，漢奸們依仗外國情報，未等到解放軍入城，早已買定飛英美機票，不畏死又怎會做漢奸呢？



「玩火者必自焚，該來的懲罰終將來到」，隨着中央發出的警告愈來愈嚴厲及針對性，禍港四人幫的末日將會很快來臨。他們現在以為可以全身而退，卻忘了漢奸在外部勢力眼裏從來就是廉價的利用品，正如官媒所說，他們在被利用的同時亦會受到鄙視。禍港四人幫的下場一定會被釘到香港歷史的恥辱柱上。南宋奸臣秦檜害死精忠報國的一代名將岳飛，死後在全國各地只要有岳飛廟的地方就有秦檜跪像，曾經多達數百尊，八百年後今日多個地方依然保留，因為人民不會忘記禍國殃民之徒。等待香江平亂後，禍港四人幫等不到一直鼓吹的公投，而是要面對人民的公審，受大眾唾罵，把他們禍港殃民的罪行，公諸於世，成為歷史判詞，遺臭萬年。