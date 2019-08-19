功夫茶：司底驊無恥廢噏　怯洋放生漢奸黎

匿埋龜洞嘅「避政司司長」鄭若驊，任內醜聞纏身，揭之不盡。一個佔着毛坑不拉矢嘅廢官，卻經常用個口放屁。呢！龜縮多日嘅佢，日前出發上海訪問時，被問到在連串示威衝突中，逾七百人被捕，為何仲有咁多人未被檢控？



哈！龜縮驊立刻伸頭，言詞不再閃縮，仲敲吓龜殼以壯聲勢：是否作出檢控主要考慮有無犯法、證據是否足夠、相關嘅法例是否適用，同埋檢控守則嘅安排，是否達致一個合理定罪嘅機會，而唔會理會佢哋係反對還是支持政府嘅政策，律政司作出檢控嘅決定，絕對無向任何人叩頭，亦絕無受到任何壓力！



喂！司底驊，咪恃住有個龜殼，個頭縮得快就可以是但噏當秘笈噃！你上任以來，正經事未做過一件，卻多次放生反中亂港永遠站在最前線嘅漢奸黎。呢，好似黑金案冇提控，參與違法佔中案拖足五年未「落鑊」！最離譜嘅係，漢奸黎刑恐本報男記者一案，證據確鑿，有圖有片有真相，本報及受害人亦不屈不撓，為討一個說法，先後十四次去信質詢你！案件也拖了超過兩年，卻連「告或唔告」都唔敢回覆，真係豈有此理！



作為本港法治之首，你不但冇捍衞本港法治嘅核心價值，司法在你手中沉淪變得不公不義，連監察政府嘅第四權也不被保障，虧你仲厚顏無恥，話自己作出檢控決定，「絕對無向任何人叩頭，亦絕無受到任何壓力」！撞鬼你咯！日光日白，擘大眼講大話，仲可以咁「理曲氣壯」！因住甩晒啲大牙！變成「崩嘴茶壺」，屆時就更難堪！講乜都變混蛋。唉！一個人無恥，唔通就會關公上身？唔通不要臉就是最無敵？



其實，漢奸黎惡貫滿盈卻一再被放生，梗係加多兩錢肉緊攪局啦！佢早前高調訪美，獲美國副總統彭斯等接見，仲唔鬆毛鬆翼、一棒一條痕唱衰香港咩！內地官媒雖然形容佢係「活脫脫一副賣國求榮漢奸嘴臉」！早知今日又何必當初，功夫茶係話當年壹淫媒業績長期見紅，蝕到入肉見骨仆晒街，竟然一次又一次得到紅色水喉、中資奶水照住，又落廣告又助其上市，咁就難怪佢咁招積，生存力強過老鼠、曱甴啦！



家陣漢奸黎挾洋自重，當「一國」完全冇到，佢一味狂舔美國佬鞋底，其實係被人當扯線公仔玩弄操縱而不自量；龜縮驊卻只見其背後洋勢力而心驚膽戰，一直充當其司法保護傘，也就難怪漢奸黎至今仍是亂港大佬。蛇無頭而不行，一日亂港大佬不是去洗廁所而係不停鼓動曱甴衝擊警署、堵塞道路，香港只會一直亂成鬼域而永遠見不到曙光！