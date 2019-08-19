神州觀察：人大代表亦黑幫　官匪原來一家親

中央掃黑除惡第十四督導組近期進駐黑龍江後，一舉搗毀多個涉黑犯罪集團，其中以哈爾濱李氏三兄弟為主腦的黑幫組織最為典型，不僅在當地為非作歹，在黑幫成員中，人大代表和黨政官員竟然成群結隊，官黑一家。



據通報，李氏三兄弟分別是老大李偉，時任國家電網哈爾濱公司副總經理；老二李建，與朋友合開民營電力工程公司；老三李桐亦在電力系統工作，他們共同構成了一個涉黑組織的核心，從二○一○年至今，他們幾乎壟斷全市電力工程的施工，擾亂市場秩序。而該涉黑組織規模龐大，警方共抓獲一百三十三名犯罪嫌疑人，其中涉黑犯罪組織核心成員四十一名，涉嫌十八種刑事犯罪罪名，幾乎承包了半部內地《刑法》，包括開設賭場、非法持有毒品、聚眾淫亂、介紹賣淫、偽造國家機關證件等。



據悉，破獲該組織的突破口是從李建十幾年前強暴一名十四歲少女，卻在當地政法官員包庇下逍遙法外，受害人一直上告卻沒有任何結果，直至中央掃黑督導組重點督辦後才揭開黑幕，隨即就有哈爾濱市委常委、政法委書記任銳忱，市紀委常委、監委委員劉杰，呼蘭區原區委書記朱輝、原區長于傳勇等涉嫌為黑惡勢力充當「保護傘」的查處。



最驚人的是，這個涉黑組織中有七人曾是市、區兩級的人大代表，成員中具備黨政機關幹部身份的佔比達四成，目前當地已有三十六名黨員幹部因充當保護傘被調查。一個涉黑組織裏竟然有這麼多人大代表、黨員幹部，而他們的犯罪活動又是如此喪心病狂、包羅萬象，觸目驚心已經不足以形容人們的感受。



一直以來，外界就批評地方人大政協是貪官與富商的會所，亦是官商勾結的大本營，現在看來，這並非無的放矢。而今次官方通報案情，意味當局也清楚意識到人大政協亦被黑金政治所攻陷，危及執政根基。



近年來，各地黑幫不僅有保護傘，自身也利用黑金滲透政壇。內地勢大財雄的黑惡勢力已不滿足於在經濟界呼風喚雨，開始將手伸向政界，或者親自出面，或者扶植代理人，為黑幫利益保駕護航。甚至部分佔據基層領導職位，明目張膽地「由黑染紅、以紅護黑」，不少地方基層政權出現以黑護商、以商養政、以政庇黑、官黑共治的惡劣政治生態。



黑幫滲入政界，不僅使政權變色，亦使地方政府流失民意基礎。從這幾年的情況看，但凡某地黑幫一手遮天，當地的治安必定惡化，百姓也一定怨聲載道。顯然，李氏三兄弟涉黑案的查辦，既說明掃黑除惡專項鬥爭的迫切性，其惡劣程度又已超出單純打擊犯罪的範疇，亦反映治理地方官場生態的必要性。