世界視線：阿富汗和談膠着　塔利班美軍暗鬥

美軍入侵阿富汗十八年，損兵折將，泥足深陷，一直想抽身而出。奧巴馬政府後期採取借荊抵曹之策，邀中國逐步接手自己在當地的地盤，以免面對塔利班武裝來勢洶洶的炮火，效果顯著。自中方邀請塔利班到北京商討阿富汗前途問題後，一切都朝着好的方向發展，就連交惡的美、伊也達成秘密交易，伊朗願意維繫美軍撤兵後的戰略平衡。就在此時，首都喀布爾卻傳來噩耗，婚禮大爆炸造成逾二百人死傷。塔利班否認策動襲擊，但事件反映有人正試圖阻止美、塔簽訂和平協議。



和平談判裹足不前的其中一個原因，是塔利班一直視阿富汗政府為美國的走狗和傀儡，是一個不合法的政權，更揚言會襲擊九月廿八日舉行的大選。美方意欲推遲大選，以確保和平協議簽訂成功，但阿總統艾哈邁德扎伊一意孤行，堅持如期大選爭取連任，為局勢增添變數。對此，美國國務卿蓬佩奧正爭取九月初談妥，來個快刀斬亂麻。



美軍不想駐兵纏鬥狂燒銀紙，卻憂慮撤兵之後戰火重燃。軍中亦意見兩極，不少將領反對全面撤軍，暫時的折衷之法是先撤走五千士兵，餘下的則徐圖後計。不過，塔利班在此癥結上毫不相讓，堅持要美軍交出確實的全面撤兵時間表，否則不接受談判。一方處處忍讓，另一方便咄咄逼人了。



美方的另一個目標是防止阿富汗再度成為跨國恐怖主義的溫床，但塔利班至今仍未正式應承與阿蓋德割席，卻在磨拳擦掌思謀復興阿富汗的大計，種種承諾隨時成為一紙空文。加上政府軍的兵力遠遜塔利班，難保在美軍撤走後，當地會否迎來一場慘烈的武裝奪權戰。



特朗普對和平協議有一個要求：美軍要以勝利姿態撤出。事實上，美國政壇和輿論至今仍未為阿富汗戰爭定性。對塔利班來說，趕走美軍代表多年來的「背刺策略」成功，是武裝分子和自殺式襲擊讓美兵夾着尾巴逃走。這是美方不願看見的，特氏所需要的是帶着成果離開，納為競逐連任的政績，而不是像奧巴馬那樣，遺下敍利亞內戰的爛攤子。