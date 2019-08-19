香港由示威轉暴亂的「顏色革命」，對香港的破壞極其巨大，人心扭曲，社會撕裂，經濟受到衝擊，國際形象大跌，連最具競爭力的國際機場亦被癱瘓，恢復之後國際信心也會喪失，國際旅遊、國際會展和國際金融將會受到重創，香港大有可能被亞洲區內其他大城市所替代、趕超；至少香港會加大與新加坡的差距，落於其後。



不過，對內地而言，卻有巨大的得益。



得益一是近距離甚至直接地體驗美國策動的「顏色革命」，了解其公式化的起動和發展方法，知道它是以輿論先行，資金收買推行，再用社會媒體在國內外夾攻，製造大量的假新聞、假訊息來愚弄社會，激化社會內部既有的矛盾，將之誇大擴張，並吸納無知群眾參加。



內地要知道的是媒體輿論戰的關鍵，便可以倣效俄羅斯那樣，盡量監控、抑制對抗。在整個動員過程中，非政府組織（NGO）或其他組織起關鍵作用，香港一如其他「顏色革命」國家和地區，只不過香港本地組織的國際關係較為隱蔽。



然而，美國「顏色革命」的公式脫不了美元資助的本地組織和駐當地使領館的直接指揮，內地應對便可以像俄羅斯般，把外資資助的本地組織定為外國分支，加以嚴控，也監視美國等外交人員的活動。把香港隱蔽的例子結合外國經驗，再加上台灣因素，北京便可以掌握「顏色革命」、台灣太陽花學運、香港佔中等的發展規律。



二是香港因為政府縱容，外力可以從容部署和發動，使衝突由小而大，更遍地開花，挑動社會矛盾。用假新聞發動群眾參與，打擊政府威信，從而失控。內地要應對便是一開始即鎮壓、疏導，不讓其有機會坐大衍生。



三是香港的亂局給內地民眾一個很好觀察和總結的機會。香港示威演變成暴亂和破壞社會經濟，便凸顯民主、人權、平等、公義等口號的虛偽性。香港由盛世轉為亂世，反映出繁榮的脆弱性，特別是外力時刻找機會介入。以港為鑑，廣州、深圳以及內地其他城市都可看清所謂民主運動的實際性質和趨向，特別是珠三角居民熟悉香港情況，隔岸觀火，不易為假新聞或反共情緒所煽動，他們會更加珍惜得來不易、在過去幾十年的繁榮發展。香港機場癱瘓，內地旅客紛紛棄香港機場而就深圳、廣州機場，他們可以認識到香港的所謂制度、文化先進並不真實。今次暴亂把香港的結構問題乃至人性醜惡全然暴露，香港再不是內地學習的對象，也不會在內地多造幾個香港。



迷信打破，內地更能走自己的道路。