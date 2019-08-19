要想止暴，須除黑手。這隻又粗又大的黑手，是由香港反中亂港集團和美英外部勢力扭綑在一起的，這隻黑手組織、策劃和領導的這場「顏色革命」和暴亂，不僅極為嚴重的傷害了香港，違反了香港的多項法律，破壞了香港的法治和社會秩序、公共利益，而且嚴重危害了國家主權、安全和發展利益。



因此，國家相關部門完全可以根據「國家安全法」和相關法規對他們採取司法調查行動及法律制裁。香港暴亂只有通過香港司法和國家司法合力揪出及剷除黑手，才能被制止。與此同時，他們將受到香港法律和國家法律的雙重懲處，因為他們的暴亂是雙重犯法，同時危害了香港和國家的利益。有鑑於此，由國家安全機構、公安機關和香港警方成立聯合組織，調查、取證有關黑手的犯罪行為和材料，是刻不容緩的事情，而且要堂堂正正、大張旗鼓的展開工作。調查出來的結果，只要涉及國家安全的，就直接交由國家司法機構審理。



朝廷這樣做，香港反對派、港英餘孽、洋奴漢奸、外部勢力一定會大吵大鬧，說甚麼「違背《基本法》」、「無法無天」、「踐踏一國兩制」、「侵犯香港的人權、自由、法治」、「共黨暴政」……他們有這樣的反應，那就說明「中港聯合調查懲治暴亂黑手」擊中了他們的要害，是致命打擊，他們也一定會發動港人「奮起抗爭」，給他們擋槍彈、當炮灰，以至發動更大的暴亂，這些都是可以預計的。但不必猶豫，要堅決頂住，堅決執法，從而更可從他們的瘋狂反撲中採集到更多的罪證，他們會罪加一等，受更嚴厲的懲罰。



現在的問題是，從林鄭月娥、特區政府處理今次風波和暴亂的做法來看，成立這個調查組織，他們的態度是不會積極的，甚至成為阻力。他們會以諸多藉口阻撓甚至反對，堅持「自己搞掂」；如果香江府衙不配合，這件事就很難辦，黑手就很難揪出、斬斷，暴亂之局無法收拾，「顏色革命」不能粉碎，香港永無寧日、國家永無寧日，「一國兩制」必然被毀。看清這個後果，朝廷要負起歷史責任，就一定要排除萬難，辦成此事！