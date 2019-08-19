一哭二鬧三上吊，是反對派一貫套路，這兩個多月來他們哭夠了、鬧夠了，幾乎所有招數都用盡，如今黔驢技窮，大概應該上吊了。有班廢青聯同所謂學生組織計劃九月發起罷課，聲稱「每周一罷」，而且「無限期」。這就對了，罷工罷市沒有多少人響應，銀行提款更淪為一場笑話，還是罷課最實際，反正讀不讀書是學生自己的事，他們自我犯賤，其他人管不着。



所以，對於罷課一事，大家一笑置之可也，既不必擔心，更不必阻止，應該樂觀其成，且看他們能罷到甚麼時候，最好從此不上課，替納稅人節省一點金錢。君不見，廢青組織剛剛公布罷課計劃，旋即引起其他學生不滿，批評他們自把自為，目中無人，有學生組織更宣稱拒絕被代表。罷課還沒開始就內訌，這班廢青為了出風頭爭曝光率，可謂不擇手段，醜態百出。



說來實在可悲，港府用在教育方面的資源年年大幅增加，近年為了討好反對派尤其是教協，更不斷巧立名目提供額外撥款，結果教出來的竟是一班智力低劣、是非不分的學生，你說納稅人冤不冤？有因必有果，教育失敗正是香港所有問題的根源。回歸後教育政策荒腔走板，中史科被邊緣化，國民教育半途而廢，通識教育添煩添亂，學生對國家民族毫無感情，加上部分教師誤人子弟，反中亂港傳媒長期荼毒洗腦，導致年輕人思維混亂，習非成是，連自己是甚麼人也搞不清楚。港獨小爬蟲陳浩天叫囂恥與中國人為伍，可見他不僅不清楚自己是甚麼人，而且不清楚自己的祖宗是甚麼人。奇就奇在這裏，他既然恥與中國人為伍，為何不滾出香港？或者根本沒有一個國家願意收留這種小爬蟲？



歸根究柢，香港要撥亂反正，必須大刀闊斧改革教育，從反對派手中奪回主導權，並盡快推行國民教育。而當務之急就是先取消通識教育，不能再讓心術不正的教師荼毒學生。