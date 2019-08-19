特區官僚觀念思想僵化，不思進取的態度延伸至各層面，導致施政全方位失敗，三權崩壞。法治淪亡其中一個原因是執法及立法俱與時代脫節，令人啼笑皆非。



遠的不說，最近的示威暴潮破壞社會秩序，凸顯有關遊行集會不反對通知書制度已名存實亡。香港法例要求任何人士或團體，欲舉行遊行集會須向警方申請不反對通知書，若不獲批准仍繼續舉行的話，便會成為非法集會。以往大部分遊行集會都是循規蹈矩，少有發生衝突或暴力衝擊，這個制度未遇到挑戰及考驗，但今時不同往日，不能一本通書看到老，自從反修例風波爆發遊行集會狂潮，大部分示威者都會偏離原有路線，變成衝擊政府機關，政總及立法會大樓先後遭殃，到了七月二十一日，連中聯辦也不能幸免，國徽蒙污。



警方除了排陣調派人手失誤，還錯在明知故犯，漠視潛在風險，依然發出不反對通知書。七二一受到了沉重的教訓，於是罕有地反對七月二十八日的元朗大遊行，但你有你不批，他有他遊行，依然有數以萬計的黑衣人湧往元朗，變相在大馬路上集結自由行，四處流竄，警方遲遲不清場，最終亦是要出動催淚彈鎮壓。



上周六又有人申請在紅磡及土瓜灣遊行，該區車多路窄及住宅林立，不適宜有大型群眾活動，警方起先反對，但經有關人士上訴後又批出不反對通知書，結果遊行又是偏離原來路線，示威者走出馬路狙擊工會組織總部，大肆羞辱破壞，意猶未盡，再殺入旺角包圍警署，造成混亂，警員一度需開槍控制場面。由此可見，警方反不反對，示威者都會照樣出來上街搞事。獲取不反對通知書，變相拿正牌破壞搗亂，簡直混帳，也是香港獨有的荒謬現象。如何修訂法例有效控制示威潮，律政司責無旁貸，可是在鄭若驊領導下，隨時爆出政治大災難，事實擺在眼前，大家敢再提修法嗎？