財政司司長陳茂波日前公布的所謂紓困措施，都是過往政府在財政有盈餘的情況下慣常的做法，根本解決不了經濟低迷甚至衰退帶來的問題，亦無法改善民生。「史上最廢」的財政司司長陳茂波每次的「派糖」都有爭議，今次一樣不例外。



政府提出的一系列紓困措施，包括「撐企業」和「紓民困」，支出為一百九十一億元。在「紓民困」措施方面包括：減免薪俸稅的比例由百分之七十五增至百分之一百全額豁免，上限兩萬元；為每個電力住宅用戶戶口提供一次性二千元的電費補貼；領取各項社會保障金額的人士，可額外獲發一個月的援助金額；在新學年會為本港的幼稚園、小學及中學日校學生提供每人二千五百元的津貼；為房委會及房協公共租住單位的較低收入住戶代繳一個月租金。



此時此際推出「紓困」措施，究竟所為何事？陳茂波說：「今次我們構思這些措施，絕對與現時所面對政治上的問題沒有關係，這是針對我們經濟上的挑戰去作好準備。」坐擁逾萬億港元的財政儲備，不是用來提振經濟，改善民生或者還富於民，只是「小恩小惠」，刻薄基層更是一以貫之。陳茂波似乎不知道，管治失效，民怨沸騰，就是政治問題！有關措施的撥款很多是需要在立法會財委會獲批准後才可以推出，有些也需要在立法會大會「先訂立，後審議」才可以執行。立法會復會無期，即使可以在兩個月後恢復運作，但黨派鬥爭不會停止，政府可以保證「紓困」措施一定可以在立法會快速通過嗎？



能見度最低的政務司司長張建宗不見人面，昨日發表題為《心繫民生，共渡時艱》的網誌，竟然形容陳茂波日前推出的一系列涉及一百九十一億元的紓困措施是「天旱甘露」。日薪逾萬元，住在港島半山政務司司長官邸，每天有人侍候起居行止，如此尊貴的司長，即使真的「心繫民生」，又何需「共渡時艱」呢？有廢官若此，政府焉得不敗！



林鄭月娥厭惡「譁變」的「廢青」溢於言表，「不是持份者」，所以「派錢冇佢哋份」？「紓困」措施其中一項是派錢給所有中小學生，但唯獨沒有大專院校學生的份，陳茂波的解釋為：「我們派給中學生、小學生、幼稚園學生是希望幫助減輕他們家長的負擔……大學同學如果有需要，是有貸款的，另外亦有獎助學金。」這不是分明要刺激更多年輕人上街嗎？十幾間大專院校的本地學生絕大部分對政府施政不滿，今天的反政府示威在各區持續不歇，不少大學生都有份參與。年輕人是香港的未來，政府竟然不是放下身段，與他們真誠溝通，而是刻意以他們為敵，這豈不是自掘墳墓！