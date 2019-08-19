香港淪落到恐怖主義苗頭湧現的地步，除了反中亂港集團不斷煽動洗腦，司法未能撥亂反正甚至助紂為虐絕對是罪魁禍首。今次的反修例風暴，警方拘捕最少七百人，但檢控個案寥寥可數，律政司到底有沒有做好工作，不言自明。



鄭若驊昨日離港前赴上海，臨行前又向傳媒重複三幅被，聲稱檢控工作時間的長短，視乎證據的充足度、案件的複雜程度、涉案人士在現場還是其後被捕而定，強調不考慮政治原因及涉案人的政治立場，而是一視同仁處理云云，如果這不是講大話，就是說爛笑話。



聽其言，觀其行。鄭若驊擺明敷衍，東方報業對此已是「耳熟能詳」。眾所周知，兩年前六四活動，漢奸黎突然向東方記者爆粗狂鬧「×你老母×」，恐嚇「我影×咗你嘅相」、「我實會搵人搞×你」，整個過程有片有相鐵證如山，警方亦早已循刑事恐嚇方向完成調查。惟報告提交律政司後一直石沉大海，東方及受害記者先後十四次去信質詢，律政司十三次以一式一樣的虛話敷衍，鄭若驊昨日的說詞，完全就是律政司回覆東方的翻版。



一宗情節簡單的刑恐案，鄭若驊尚且死拖爛拖，反修例被捕人士全部有鮮明政治立場，而且與港英餘孽、洋奴漢奸同聲同氣，律政司會不偏不倚、一視同仁處理？三歲細路也不信。香港司法刀把子一直由洋奴餘孽把持，舉凡反中亂港政客一律獲放生，長毛政治黑金案最終冇事，鄭若驊甚至揚言「證據不足」而放生金主漢奸黎，接着又放風佔中案起訴告一段落，意味漢奸黎再被放生。這樣叫一視同仁、不偏不倚？鄭若驊如果不是厚顏無恥，就是當市民白癡。



事實一再證明，律政司恐洋懼外，跟洋奴漢奸沆瀣一氣，告唔告全視乎政治立場，有外部勢力撐腰的更加有免死金牌。因此，不奪回司法刀把子，中央難言全面管治權。