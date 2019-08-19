反對派「幕後大佬」的抗爭手法一向為筆者詬病，可謂全無章法，進退失據，不可能為香港帶來出路。但他們愚笨的程度竟遠超我預期，沒料到走到二○一九年，就隨時為自己帶來沒頂之災。



泛民主派滿以為得意，藉着政府修訂《逃犯條例》的區區小事，就大肆渲染，鼓動風潮，說得像是天塌下來一樣，結果不少人信以為真，紛紛上街抗議，有些人甚至要以死相搏。但反對派的大佬統御無方，示威群眾對他們嗤之以鼻，於是就三五成群，自由組織，如水一般隨處流竄，久而久之，就變了失控。



如今Be Water的示威者，就如同被釋放出來的天罡地煞星，四處為禍，讓全港「攬炒」。反對派政客原本最大的奮鬥目標，就是要盡量抗拒一國一制在此地實施。要是不生亂事，中共就算想提早接管香港，也是苦無對策的。如今倒好，香港亂作一團，幾乎進入無政府狀態，中共便大可藉平亂為由，在此地實施全國性法律，由武警進駐香港，反對派便是末日將臨了。



事實上，本欄已經說過多遍，Be Water的抗爭手法自以為高明，其實是笨得可以，這種形式沒有明確的統轄者，所以往往能放不能收，況且無人管轄也代表無人監察，示威者便容易被人偽冒。你的對手只消派一百幾十人混入其中，做出一些過激行為，整個運動就會被醜化，中共便可以藉平亂為由，在香港引入全國性法律。反對派此舉是自毀山海關，主動邀請「清兵」到來，這群人真是不長腦袋。



你別以為北京必定不敢在香港實施一國一制，其實這樣做只是等於在南方多建一個上海而已。中國經濟發展到今天的地步，保留香港特區固然有好處，撤銷了也無礙發展勢頭。西方世界不是認為印度是繼中國之後崛起的另一條經濟巨龍嗎？印度可沒有像香港一樣的特區，人家不是一樣成功？