香港大專學界日前在遮打花園舉行集會，要求國際社會支援香港示威者，爭取五大訴求。這分明是家醜外揚，讓全球看到今日香港之不堪！最可笑的是，大會發放本土民主前線前召集人黃台仰的錄影片段。



黃台仰是一個畏罪棄保而被通緝的逃犯，二○一六年旺角暴亂的主角之一。在暴亂過後的法庭審訊當中，與黃台仰同案的共同被告人並不是由一名法官裁定罪成，而是由九人組成的陪審團作出裁決，當時法官亦清楚指出，這種有組織的暴力行為極之嚴重，法庭絕不允許任何人打着社運和政治訴求的幌子訴諸暴力。



換言之，法官已經排除了定罪與政治迫害有任何關聯的可能性，德國當佢「政治難民」無疑悖於事實，亦令香港的獨立司法和法治聲譽蒙污。事實上，黃台仰一案至今仍充滿疑惑，譬如佢被捕時何以家中有約六十萬港元現金？係邊個出錢為佢請頂尖律師申請保釋？當然，最關鍵的是，邊個資助佢生活費及助其潛逃？



一個問題多多嘅逃犯，毫無人格和誠信，老朽唔明大會點解當佢係寶，仲要播放佢嘅錄影片段，等佢廢噏無謂，話「與香港朋友聊天時發現香港社會充斥着絕望氣氛，當歐洲年輕人很有希望地計劃未來及人生的同時，香港年輕人就以自己未來的人生來換取些少的希望」，佢感到無奈及痛心云云。黃台仰做咗「德國難民」，一度想死，今竟變身，以為自己係「指路明燈」，用口放屁可釋放無窮電能？



黃台仰仲話，港人要持續令國際社會在香港問題上發揮角色，希望日後能回到香港，在立法會示威區與其他港人除下口罩擁抱。一個不敢面對法律裁判的逃犯竟扮起「正義」之士，令人毛骨悚然！魯迅當年說過：「我一向是相信進化論的，總以為將來必勝於過去，青年必勝於老人……」若當年有這麼一個不知廉恥為何物的黃台仰，老朽敢寫包單，魯迅必立即收回這句話！