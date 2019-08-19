二○一四年歷時七十九天的違法「佔中」運動，嚴重損毀香港法治和經濟，然而「佔中九犯」時隔數年後才相繼定罪，部分人甚至不用坐牢，戴耀廷作為主要發起人也只是被判刑十六個月，日前更獲保釋外出等候上訴。



違法應負上相應的法律責任，有政界人士認為，如果危害國家主權、公共安全及社會秩序的違法犯罪行為獲輕判，是對社會發出極度錯誤的訊息，無任何阻嚇作用，同時也會對國家及香港的憲制秩序和社會安寧產生長遠不良影響。



因此，「佔中九犯」獲輕判的結果，只會繼續縱容政治、暴力騎在法律之上，助長暴徒惡行，最終造成社會自食惡果。



違法「佔領」的人被輕判，部分人甚至不用坐牢，的確令有些人以為只要用「民主、自由」的名義，就不用付出沉重代價，令他們愈來愈放肆、猖狂，到今天大家就看到縱容暴力的惡果，「違法達義」真的害了很多人。



戴耀廷日前在法庭外見記者，有記者詢問近期的暴力示威活動，是否與他當初主張「愛與和平、公民抗命」相符合？戴耀廷卻顧左右而言他，只能以其本人在獄中資訊有限而無法評論來迴避記者。但是，違法「佔中」期間，戴耀廷曾鼓吹「公民抗命」、「違法達義」，最終導致違法行為出現，現今修例風波正是當年「佔中」的升級版，他本人不敢正面回答，是因為他就是令香港陷入暴力橫行、無法無天的罪魁禍首之一。



違法「佔中」打開了違法暴力的潘朵拉魔盒，使香港愈加撕裂分化，之後的旺角暴亂、「港獨」蔓延，乃至今次修例風波呈現恐怖主義苗頭，這些都與違法「佔中」密不可分。為了令香港重歸法治，除了市民要尊重法庭和法律之外，法庭日後審理類似案件，更應根據社會實際情況作出相應調整。