香港反修訂《逃犯條例》示威持續引發社會動盪、衝突不斷之際，繼曝光深圳萬名武警集結、解放軍警告開入香港只需十分鐘後，內地官方媒體日前再發放短片，指深圳舉行公安武警大練兵，當中更有武警舉紅旗，使用粵語警告「停止暴力，回頭是岸」，中央釋放不會坐視不理香港亂局的信號愈來愈強烈。



從片段可見，演習中展示多輛軍車、裝甲車，一開場就展示公安武警及裝甲車整齊地列隊，有武警高舉類似香港警察驅散人群的紅色警告旗，使用揚聲器作出粵語警告，片段中更有模擬出現類似催淚煙蔓延的場面，以及公安武警佩戴防暴裝備，手持盾牌、長槍，演練鎮壓手持器械暴徒的畫面，更有出動水炮車驅散暴徒、警員帶警犬搜捕等場景。



事實上，官媒早前已發布片段，其中有大批軍車浩浩蕩蕩經深汕公路開入深圳，之後解放軍東部戰區陸軍的微信公眾號則針對內地官媒記者被禁錮虐待發文，稱從深圳出發抵達香港只需十分鐘，警告香港若進入緊急狀態，部隊將隨時開拔。外媒亦曾報道稱，至少有五百輛軍車及裝甲車停在深圳灣體育場館附近，另有大批武警在進行防暴制暴演練。外媒圖片顯示，武警裝備包括裝甲車、水炮車、推土機、吊臂車。



單從軍車的數量看，武警兵力應接近二萬人，大約等於解放軍野戰部隊兩個師的兵力，從出動的裝備看，集結的武警應該屬於武警機動部隊。



實際上，近日廣東公安夏季大練兵，「深圳亮劍」行動在深圳寶安海濱廣場舉行，包括展開了反恐處突、海空聯合巡邏、防暴等三個科目的演練。當時外界普遍認為，此舉是內地為震懾香港反修例示威衝突事件。其實不然，按照香港《基本法》，內地公安不能到香港執法或參與應對突發事件。武警則不同，根據內地《武裝警察法》，武警部隊「參加處置暴亂、騷亂、嚴重暴力犯罪事件、恐怖襲擊事件和其他社會安全事件」。因此，如果要處理香港危局，出動武警比駐港解放軍部隊更具正當性。



尤其是，武警部隊過往在西藏和新疆平定騷亂以及反恐方面都曾發揮過主要作用，而且也都是出動武警機動部隊。因此，官方媒體曝光武警部隊與公安聯合練兵，更像是模擬與香港警察聯手防暴制亂。



近期以來，香港反修例示威引發的騷亂愈演愈烈，出現衝擊中聯辦、警署，癱瘓機場、港鐵等公共設施，以及私刑毆打內地人等事件，導致中央放話事件已具有「顏色革命」性質，港澳辦亦指暴力衝突已有「恐怖主義苗頭」。



特別是，如今武警已不再是包括國務院或中央政法委可調動的軍事力量，指揮權收歸中央軍委，在此背景下，深圳近日大規模集結武警部隊，顯然是中央的部署，展現的是中央的意志，絕非只是震懾如此簡單。而大批武警在深圳枕戈待旦，一方面是要敲打特區政府和警隊，應盡快依法執法，平息騷亂，恢復社會秩序；另一方面則是要向外界表明，中央絕對不會坐視不理。