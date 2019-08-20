正論：鞘中有劍不斬奸　問天何日除禍患

中共中央政法委日前發文炮轟禍港四人幫，一炮天下響。被點名為四人幫之首，臭名遠播的漢奸黎智英卻揚言不怕解放軍來港，極盡囂張。



古代皇帝金口一開，隨時可以殺頭滅族，現代「皇帝」只能以法律及政治手段，去懲罰亂臣賊子。尚方寶劍斬奸邪，法治之劍亦應儆惡鋤奸，可嘆當權者手執寶劍卻遲遲不出鞘，中央政法委之下有多個強力部門，竟被漢奸視為紙老虎，只懂嚇唬沒有牙力，令人慨嘆。



太陽底下無新事，黎智英、李柱銘、陳方安生及何俊仁為禍香江多年，回歸前後，《東方日報》早已無數次揭露這些漢奸洋奴醜行，奈何北大人似無心聆聽這把來自香港、代表第四權的聲音。本報創立超過五十年，一直秉持敢言敢罵、針砭時弊，為民發聲的宗旨，是一份不折不扣香港人的報紙。樹大會招風，偶然有聲音質疑本報筆風向北，然而真金不怕洪爐火，《東方》愛國愛港，眼看四方，心繫香江，與市民相濡以沫。特區百病叢生，本報為其把脈，開出良方，希望藥到病除。可惜苦口良藥，庸官又怎能體會呢？



恨鐵不成鋼，《東方》發揮第四權天職，監察及鞭策政府，希望能促使其改善施政，詎料反而遭受無理打壓，多個部門連番滋擾本報，而且採取雙重標準，對黎智英旗下反中亂港、誨淫誨盜的壹傳媒屢次放生。忠奸不分，實令親者痛，仇者快。



中央政府及特區班子多年來縱容牛鬼蛇神作孽，姑息養奸，導致反對派氣燄日益高漲，又有毒果日報等媒體煽風點火，五年前七十九日佔中運動震驚中外，已是一個重要警號，有關方面卻未吸取教訓，終於今夏爆發反修訂逃犯例風波，反華勢力連成一線，翻天覆地，造成回歸以來最嚴重的政治危機，管治權岌岌可危。中央點名批判幕後黑手，直斥黎智英是禍港四人幫之首。長安劍來勢洶洶，黎智英接受外國傳媒訪問時卻大言不慚，聲稱不怕中央派解放軍來香港。令人想起二戰時通日賣國的漢奸，在主子跟前就搖尾乞憐，在同胞面前就指指點點狐假虎威，作威作福。賣國求榮，人人得而誅之。漢奸不畏死，奈何以死懼之！黎智英之所以不怕死，不是真的視死如歸，而是有恃無恐，有英美等外國勢力作其後盾，在港有律政司司長鄭若驊當保護傘，中央及港府有槍有炮有劍，竟然也奈他不何。



黎智英雖然口出狂言，但觀其罪大滔天，依然逍遙法外，實在令人嘖嘖稱奇，令人不禁懷疑其背後勢力果真神通廣大。中央政法委列出禍港四人幫十四宗罪，若要數黎個人涉及的罪行，實在罄竹難書。佔中運動九名搞手包括戴耀廷等人已經定罪，餘下包括黎智英在內的三十九名搞手，五年後今天仍然未被檢控。黎多年來是泛民主派背後最大金主，涉及黑金秘捐泛民議員李卓人等，律政司竟然放生。黎在兩年前六四集會涉嫌爆粗刑恐東方報業集團男記者，有圖有片，證據確鑿，拖延兩年依然未落案起訴。周日黎智英又身穿黑衣，在港島維園集會涉嫌帶頭非法遊行，有目共睹，有圖為證。假若這次依然未有受到法律制裁，香港還談甚麼法治？不如乾脆公告天下，黎智英有免告金牌。



暴力黑衣軍團四出，破壞社會秩序，特區無日安寧，政府無力平亂，盡失民心，海外華人在看，內地同胞在望，這場亂子已令一國兩制的尊嚴蕩然無存，平亂愈遲，禍害更難除。中央以為怨氣可以慢慢散去，事實剛好相反，兩個月來不散反增，怒火焚兩制，一國引火燒身，牽一髮動全身，在國際政治博弈再添不利因素。



特區群魔亂舞，暗無天日，古有周處除三害，今特區要除的禍患又豈止黎智英這四人幫？周處要除的第三害便是自己，律政司若要繼續捍衞法治，第一個要除的便是其身不正的律政司司長鄭若驊。法治崩壞，鄭若驊出掌律政司不足兩年，情況更急速惡化。鄭解說修訂逃犯例不力，五次立法會相關會議缺席四次，導致反對派有機可乘，掀起禍端一發不可收拾。鄭被各界質疑怯洋懼外，不敢告美國在港代言人黎智英。堂堂天朝大國，對一個公認的漢奸也像無能為力，難道連特區一個禍胎司長也不能果斷除去嗎？



香港社會撕裂已是不爭的事實，示威暴潮更摧毀人與人之間的互信，發展至破壞傳統道德倫理，骨肉相輕相殘，日前有一名十八歲逆子竟然因為遊行爭拗，又打又摑母親一巴，判處守行為一年，事件料僅屬冰山一角。



本來就算是有四分之一人口在搞事，支持執法平亂的亦最少旗鼓相當，餘下一半，可被視為中立分子，很多時是沉默的一群，對政治沒有強烈立場，只想安居樂業，卻被捲入這場政治漩渦，活在水深火熱之中，被無辜綁上戰車。星期日維園集會報稱一百七十萬人參與，雖然明顯有報大數之嫌，然而大批市民冒雨及被控非法遊行之險上街，可見心中的怒火非大雨可撲熄。若非對政府有強烈不滿，就不會一次又一次上街抗議。示威暴潮再拖下去，市民由失望變絕望，「攬炒」、「玉石俱焚」風氣蔓延，變成真的「民不畏死」，不但一國兩制提早宣布壽終正寢，重大傷亡慘劇隨時發生。止暴平亂、阻止一場浩劫，不能單喊口號，特區政府綁手綁腳，市民望天打卦，中央亮劍斬奸，刻不容緩，莫要等到無可挽救的地步，在歷史留下不能磨滅污點。