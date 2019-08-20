功夫茶：扶手梯污過廁板　鼠疫衞生敲警鐘

香港話就話係「國際大都會」，又係「國際金融中心」，個朵好似雷咁響，嚇得吓人㗎！之不過，香港正一金玉其外，敗絮其中。呢！已故柏楊先生在其大作《醜陋的中國人》，已強烈批評中國人嘅「髒、亂、吵」等陋習，佢老人家愛深責切，指出中國人係一個迷失喺濃厚醬缸入面嘅族群，需要警醒！可惜啊！一百多年過去，就算係號稱文明、福地嘅香港，依家都係落得「髒亂吵」。



政府講就天下無敵，做就乜都有心無力，甚至冇心又冇力，有乜辦法唔係衞生環境仲衰過第三世界。嗱！有政黨調查發現，中環至半山自動扶手電梯柄嘅含菌量，每一百平方厘米最高達一千九百CFU（colony-forming unit菌落形成單位），比家用廁所板更邋遢，亦比其他電梯含菌量高逾兩倍。



呢！政黨派代表消毒雙手後，觸摸全程十九條電梯，雙手含菌量由原本少於十CFU飆升至一千三百CFU。我的媽啊！豈不是摸着扶手電梯上落，仲污糟過摸住廁所板方便？鬼咩，政府部門多年來淨係維持一周清潔一次，認真求其！有議員就講得啱喇！依家係科技時代，政府仲以原始同埋傳統人手方法清潔扶手電梯，而細菌唔係好似啲官僚做嘢咁，四方木一舊，踢一踢先郁一郁，細菌孳生，速度驚人！



阿哥，又話香港要創新科技，要發展智慧城市！官僚全得把口廢噏，唔夠人手，就引入多啲外勞囉！人手清理唔掂，唔該與時並進，用科技協助清潔，研發或引入自動扶手梯消毒設施，以紫外線殺滅細菌喇，曉唔曉啊？一節知則百節見，呢個冇靈魂政府，大型基建搞到醜聞頻頻，小至市政衞生一樣搞到一鑊粥！香港氣數，唔通真係好似「包皮環境」咁惡劣？



喂！食環署、衞生署、環保署真係好唔掂！一個颱風山竹佢哋全部露底，個風過後成年，啲沙灘垃圾、塌樹斷枝、海洋廢物等，好多設施都未能扶上正軌，見微知著，林鄭政府一味吹噓「自己執行力高」，冇錯，係高到離地吖嘛！今屆政府，就係議而不決、決而不行，「為官避事平生恥」啊！



功夫茶嚴重提醒廢柴政府，香港步入衰世，瘟疫特多，除了如水嘅「曱甴」搞到香港一褲都係！呢嗱！食環署滅鼠無方，香港淪為「老鼠樂園」，作死咯！全球八宗人類感染大鼠戊型肝炎，香港獨佔七宗，終於等到一個世界第一咯！之不過，呢個第一唔要好過要嘞，搞唔好鼠疫同市政衞生，再整單沙士咁嘅死得人多慘劇，人心已經咁虛怯，真係經不起一嚇再嚇啊！自己唔掂，搵外勞、請專家幫手啦！廢噏無為死要面子，香港只會死快啲！