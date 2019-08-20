世界視線：霍士民調大落後　特朗普氣急敗壞

美國總統特朗普的民意支持度一再走低，就連被外界稱為總統「御用台」的霍士電視台進行的民調亦顯示，跟民主黨民望最高的幾位總統參選人相比，特氏的支持度全面落後。特氏對此異常憤怒，在社交網站發文抨擊報告的分析師「非常可憐」、「總是令人討厭」。



對於自己的受歡迎程度，特朗普一向信心滿滿，他曾聲言要不是「假新聞」長期抹黑，支持度應在百分之七十以上。如今最「客觀公正」的霍士電視台亦傳來壞消息，還有甚麼好說？



事實上，這並非特氏首次為民調結果大發雷霆。就在今年六月特氏正式宣布競選連任之際，有媒體曝光據稱是競選團隊內部進行的民調，顯示特氏在十一個關鍵州份支持度均跑輸拜登，結果特朗普一怒之下炒掉民調團隊負責人。特氏無法直接解僱霍士電視台記者，但他近日對該台愈來愈有微言，卻是不爭的事實。該台近月以來接連為民主黨總統初選參選人舉辦市民大會，惹來特氏強烈不滿，他酸溜溜地抱怨，霍士名記者華萊士對民主黨新星、印第安納州南本德市長布蒂吉格美言有加，自己卻從來沒有得到類似厚待。



或許在特氏心目中，自己大力支持霍士的工作，甚至大量將該台的人才輸送進白宮，對方理應投桃報李，為總統護航。問題是新聞有新聞的基本規律，霍士再偏頗也不可能完全無視民主黨的新聞。最典型例子是CNN記者阿科斯塔一度被白宮威脅取消記者證，霍士跟從其他傳媒同行，向白宮發聯署信力撐同行。



然而，說特朗普連任形勢不妙，連霍士也棄他而去，似乎言過其實。最近頻頻向特氏開火的白宮前通訊總監斯卡拉穆奇預言，以特氏害怕失敗的性格，將會主動退下火線放棄連任。可是，特氏不肯認輸是事實，但其字典裏絕對沒有「知難而退」這一條。正如眾議院議長佩洛西所擔憂，除非民主黨人在明年總統選舉中以壓倒性姿態擊敗特朗普，否則後者肯定不會心服口服，甚至可能藉故「賴死」不走，最終引發憲政危機。