神州觀察：有眼不識張局長　特權意識滿官場

內地官場特權意識氾濫，當局雖頻繁強調有權不可任性，惟無視者大有人在，他們到處耍特權、抖官威，張揚霸道，哪怕因此惹禍上身的官員接二連三被查，亦無阻他們的任性腳步，如此無畏無懼，真不知底氣從何而來。



陝西榆林市定邊縣近日舉辦全縣職工大合唱頒獎晚會，出於安全管制需要，沒通行證的車輛一律不得入內，該縣人社局一位張姓副局長因此被執勤交警攔下。誰知他下車後竟耍起官威來，對交警囂張說道：「張局長也不讓進？明年不要來找我簽合同了。」之後更打聽起對方的名字，又拿出手機近距離拍下交警容貌，才悻悻然步入會場。



該段視頻在網上瘋傳並招來眾多網民狠批，認為一個小小的官員亦如此耀武揚威，實在太把自己當回事了；還用手機拍下對方樣貌，難道是在收集「黑材料」，打算日後報復人家？再想想那些級別比他大的官員，若是耍起官威來，豈非更加了得？



也有人說，當官的其實都這樣，只是大多數平時比較「低調」，懂得偽裝自己，但亦不乏像張局長這樣「直爽」的官員，例如早前南寧馬拉松賽事中欲強闖關卡的海關「高官」，不但出言辱罵執勤交警，還要對方將其領導叫來，狂言「你們局長都是我部下」；河北省辛集市發改局某科長入住酒店時，不但不依規出示身份證，還打砸店方物資，威脅辱罵服務人員，更揚言要找人查封酒店，簡直不可一世。



當官的就要有官威，有權力就要拿來炫耀，不顯擺不炫耀就如同錦衣夜行，精彩卻無人「欣賞」，實在不過癮。就像張局長大耍官威這種事，本來完全沒必要高調張揚，官場潛規則多的是，稍為活動一下關係，想搞到一張通行證能有多難？只是這樣做無法讓老百姓看到，權力的傲慢與任性不能被充分展現，故而可以不假思索地說出威脅他人的話語，更無懼暴露存在權錢交易這一通行的官場遊戲規則。



當局最愛說的、說得最多的一句話就是：一切權力來自人民。人民群眾是政府的執政基礎、最大底氣，所以政府一定要讓百姓有獲得感、幸福感、安全感，官員要做人民的公僕，把百姓伺候好。偏偏在現實當中，這樣的豪言壯語一再淪為口號，主僕顛倒，擺官架子、耍特權者隨處可見，有權力就有底氣；民眾既無幸福感，更無安全感，每天活得戰戰兢兢，不知道何時會被當官的騎到頭上。



雖說近年有不少像「我爸是李剛」、「嚴書記女兒」、「我是人大代表」之類的倒楣蛋栽在特權意識上，然而相比官場之大，仍屬九牛一毛，耍官威根本不需心存僥倖，直管大膽地擺起架子。