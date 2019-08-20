有人威脅北京說，如果武力平亂，「一國兩制」就會完蛋，整個香港就會完蛋，許多港人和國際投資者也於此有深憂。然而，北京不這樣看，中央當然知道出兵平亂對香港、對「一國兩制」傷害極大，只有在萬不得已，要從根本上挽救香港之時才會「斷然行動」，為的是把香港從無休止、無底線的恐暴瘋狂中挽救出來，只有這樣，才能使香港受到的傷害相對輕小，儘管這樣的代價已十分慘重。然而，這是以霹靂手段、金剛之怒殺賊除害，是拯救社稷眾生的大慈悲、大功業。



不僅如此，北京還認為平亂之舉不會毀掉「一國兩制」，相反，是在維護「一國兩制」，是要粉碎「顏色革命」、「香港獨立」、「國家分裂」的圖謀，乃長治久安之舉，更好的堅持「一國兩制」。



事實上，北京沒有必要因為平息動亂就連「一國兩制」也一起放棄，沒有必要因一場暴亂就立刻搞「一國一制」。相反，平息暴亂後，清除了反中亂港勢力的污泥濁水後，大局穩定後，香港的「一國兩制」才能行穩致遠，不走樣、不變形，有可能轉好，融入國家治理體系、發展大局。從這個意義上說，平亂和清污是一件好事，是「一國兩制」走到今天，切掉毒瘤、擠掉膿包的必施手術，是歷史和上蒼給「一國兩制」經受烈火考驗，九轉丹成的機會。



可見，整件事情發展下去，出兵平亂是不得已，也是有利有弊，關鍵看怎麼後續運用。平亂之後，如果北京懼於所謂「各方壓力」、「國際制裁」，懼於反中亂港力量的垂死反撲，想令平亂「盡快恢復寧靜」而放鬆放軟手腳痛打落水狗，不敢從嚴懲治暴亂分子，不能乾淨、徹底的打擊他們的「有生力量」，不敢揪出法辦幕後黑手，不能清除他們的地下組織和宣傳機器，不能擒賊先擒王，不能搗毀他們的司法保護傘，不能落實「中央全面管治權」，那麼中央指望的平亂之後對香港和「一國兩制」的正面作用就會全部落空，這場巨大的災難就得不到絲毫的補償，「一國兩制」和香港就真的完蛋。可見，平亂固然重要，清除亂源更加重要。