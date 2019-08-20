內地官媒連日發文炮轟香港的洋奴漢奸，語氣一次比一次嚴厲，直斥漢奸黎之流是反中亂港的民族敗類，長期甘願充當外部勢力的鷹犬，向外國老闆搖尾乞憐，拿香港之傷、市民之痛來邀功取賞，是不折不扣、喪心病狂的當代漢奸，必被釘在歷史恥辱柱上，人民和歷史必會算清這筆帳。中央政法委也罕有地在官網上點名漢奸黎、李漢奸、民主阿婆及AV仁為「禍港四人幫」，力數他們賣港投美「十四宗罪」。



中央發動輿論攻勢，絕不會是無的放矢。香港動亂被定性為顏色革命，甚至已有「恐怖主義苗頭」，而「禍港四人幫」又被認定賣港投美，屬於勢不兩立的敵我矛盾，意味着他們的末日很快就會來到。漢奸黎聲稱不怕解放軍入城，又否認自己「走佬」，不過是夜行人吹口哨。這種人往往色厲內荏，一有風吹草動，逃得比老鼠還快。



事實上，漢奸黎充當外部勢力鷹犬早已不是甚麼新聞，其助手就是一位曾任美國海軍情報員的洋人。多年前國家公安部發表一個短片，名為《是誰最想扳倒中國》，將香港形容為「顏色革命」基地，片段中除了出現漢奸黎及佔中搞手戴耀廷、黃之鋒等人的畫面，還有漢奸黎這位洋助手的身影，可見中央對外部勢力的介入洞若觀火，對洋奴漢奸的禍港陰謀瞭若指掌。



但令人百思不得其解的是，既然明知漢奸黎作惡多端，為何一直任由他逍遙法外？既然明知「禍港四人幫」是香港動亂的黑手，為何不將他們剷除？還有，漢奸黎涉嫌刑事恐嚇東方記者證據確鑿，為何遲遲不落案檢控？說穿了，港府姑息養奸，中央投鼠忌器，與其說是害怕洋奴漢奸，不如說是害怕洋奴漢奸背後的外部勢力。執政當局恐洋缺鈣，面對洋人自矮三分，面對洋奴退避三舍，香港不亂才怪。



不管怎麼說，經過這場大動亂，但願中央能挺直腰桿，該出手就出手，將洋奴漢奸統統掃進垃圾堆。