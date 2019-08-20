中央政法委日前發文點名炮轟勾英結美「禍港四人幫」，壹傳媒黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、前政務司司長陳方安生及民主黨前主席何俊仁，黎被指是四人幫之首，創辦的壹傳媒反中亂港，旗下《蘋果日報》鼓吹上街反對修訂《逃犯條例》。



黎智英多次現身反修訂《逃犯條例》遊行「扮指揮」，前日又涉嫌帶頭非法遊行。黎是五年前佔中運動三十九名未被檢控的搞手之一，涉黑金秘捐泛民議員亦獲放生。律政司司長鄭若驊庇黑護淫，充當保護傘，黎涉刑恐東方報業集團男記者案拖延兩年未起訴，逍遙法外，繼續為禍香江。黎智英近月多次飛往美國見副總統彭斯等華府高官領功，亦不忘作惡，「趁佢病攞佢命」，要求美國制裁香港高官。



李柱銘與黎智英同被官媒斥責為現代漢奸代表，中央政法委指李與美國右翼分子聯繫密切，是西方反華勢力在港代理人，有「港獨之父」稱號。李在廿一年前率先提出修訂《逃犯條例》，但今年政府提案修例時，卻與黎智英等人大力反對，不惜打倒昨日的我，目的顯然是借機博亂推倒港府管治權，達成主子委派的政治任務。



「民主阿婆」陳方安生則被指是英美反華勢力插手香港事務的一枚棋子，與李柱銘等人經常越洋唱衰香港，以自己前高官的身份，煽動公僕參與示威。何俊仁則是跳樑小丑、政治牆頭草，在立法會會議上看艷女圖片，外界嘲為「AV仁」，品格令人不齒。



禍港四人幫是反修例風波的幕後黑手，黎智英狂言不怕中央派解放軍來港，其實心裏早有盤算，頻頻見主子疑謀定後路。黎等一丘之貉淪為外部勢力的廉價利用品，狡兔死，走狗烹，歷史告訴大家，這干人等必不得善終。「玩火者必自焚，該來的懲罰終將來到。」中央已發出警告，漢奸末日很快來臨，死後一定會被釘到香港歷史的恥辱柱上。