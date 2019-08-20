香港反修例釀成巨變，竟也是中美關係逆轉、兩岸關係惡化的其中一個因素，相信這是在北京意料之外的變化。「逢九必亂」，二○一九年是世變日亟的一年。



台海兩岸就香港之亂隔海互嗆，蔡英文日前表示，將以人道支援方式給予香港居民赴台個案協助；北京國台辦發言人馬曉光昨日回應：「正告民進黨當局停止破壞香港特區的法治，停止插手香港事務。」同日蔡英文則說，對於香港「關心但是不會介入」，呼籲北京與香港當局要用智慧與誠意化解衝突，不要將局勢惡化的責任推給並不存在的外力，別做出錯誤判斷，造成歷史遺憾。



中美關係因貿易戰、科技戰而陷入建交四十年來最惡劣的時刻，而台海形勢亦因而陰霾密布。北京固然認定香港之亂有外部勢力的推波助瀾，甚至提供實質奧援，並將矛頭直指美國；而台灣民進黨不斷藉「反送中運動」升高「反中」姿態，企圖收割選票，在明年初大選保住「台灣人政權」，使得北京對台政策轉趨強硬，兩岸關係急轉直下。海峽兩會協商（半官方溝通）已經停擺多時，大陸旅客台灣個人遊喊停、抵制金馬影展等連串動作，民間交流一樣亮起紅燈，可以預見，中共必將對台灣步步進逼。此外，兩岸的民間企業、演藝事業，都被捲入統獨鬥爭中，北京搞「政治表態」一以貫之，台北一樣忙於「獵巫」，台灣彷彿時光倒流，回到「保密防諜、人人有責」的時代。



蔡英文政府年初已開始操作以「護台灣、顧主權」即「反中、保台」的政治議題為選戰主軸，除了不斷宣傳中共曾干擾九合一地方選舉，亦會插手明年初的大選，更修改《國安法》，將兩岸交流團體及異議者歸作中共「同路人」或「代理人」，藉此「抹紅」主張「和中」的在野國民黨。另一方面，蔡英文又利用中美衝突靠攏美國，使台灣回復到兩蔣時代，成為美國「抗中」的「前進基地」，而台灣與香港因而在新冷戰時代，就成為以美國為首的西方世界圍堵中國的工具或籌碼，這對於中共而言，恐怕沒有多少迴旋的空間。蔡英文認為中共「犯下決策性戰略錯誤」，將失去台灣民心，然而這種民主開放社會的邏輯，並不適用於中國大陸。台灣民心有比鞏固中共極權主義統治重要嗎？更何況北京一再宣示不排除以武力解決台灣問題。



蔡英文政府利用中美衝突加劇及香港之亂，使兩岸由冷和變成敵對關係，把自九二年兩岸以協商代替對抗的和平共存局面打破，台海兩岸危機四伏，明年大選民進黨若保住政權，那麼會把台灣帶往何方？