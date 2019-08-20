民陣周日發起的集會又演變成堵路遊行，證明警方的不反對通知書已經報廢，批不批准他們都照樣生事。最好笑的是，民陣召集人岑子杰竟然批評警力過少，沒有維持好交通秩序。警力多又罵警方挑釁，警力少又罵警方唔做嘢，甚至詆毀警方刻意引人衝擊，公佢贏，字又係佢贏，到底這樣算不算是精神分裂？筆者不歧視病人，但有病是應該看醫生的。



反修例風暴爆發至今，香港年輕一代的劣根性和心理陰暗面可謂暴露無遺。他們最叻就是聲大夾惡說「只有暴政，沒有暴民」，卻從來沒有檢討自己所作所為是何等過分，港府如何暴政更是語焉不詳，典型的推卸責任廢青邏輯。古時候，暴政起碼要有窮兵黷武、苛徵賦稅、焚書坑儒、民不聊生等因素，現在呢？香港出名低稅率，苛徵賦稅不存在；近乎全民就業，民不聊生也不成立；窮兵黷武、焚書坑儒更不知從何談起，何暴政之有？



反觀暴徒堵路、刑毀、縱火、打人、恐嚇乜都齊，警總也圍了兩次，各區警署都遭殃，甚至連老弱婦孺居住的警察宿舍都不放過，惡過黑社會；駕駛者移開路障固然被打，人們在公眾地方影相又是一頓老拳；誰人撕走連儂牆的廢紙就打誰，連機場都被他們佔領，旅客出入境的自由也被剝奪，更在眾目睽睽下圍毆內地旅客。「暴政」政府沒有限制人們出入境，倒是這班「義士」先行幹起暴政之事。香港沒有暴政，只有暴民，有目共睹。



暴民最喜歡強詞奪理，妖言惑眾，例如修訂《逃犯條例》還未通過就已抹黑為「送中」，視內地為寇讎，卻天天淘寶，日日送錢畀「大陸仔」、「共產黨」使，日前更傳出兩名青年走上內地派傳單被捕。這是不是很奇怪呀？明明對內地恨得咬牙切齒，一副碎屍萬段而後快的模樣，卻又巴巴的跑到內地「送羊入虎口」。暴民似乎個個都有精神分裂，個個都需要看醫生耶！