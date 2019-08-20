剛過去的星期日，民陣組織遊行，號稱參與人數為一百七十萬，這數字明擺着是「作大」，不必當真。但從電視螢幕所見，當天在滂沱大雨中，仍是行人如鯽，看來市民反政府的呼聲仍然強烈，京港政府不宜輕忽視之。



早前美國總統特朗普提議中國國家主席習近平親自與香港示威者會面，他認為此舉一定可以讓事件得到完美結局。別看特朗普是個渾人，此君畢竟受過民主選舉洗禮，對掌握民情、化解民怨總算有點心得，他的話未必全無道理。自從反對修訂《逃犯條例》爆發大規模示威後，本欄便曾建議中國應遣派高級官員，例如總理親臨香江，探望受傷的警員和示威者，與反對派展開真誠對話，對所謂的勇武者好言相勸，以祈化解這一場危機。



筆者提出上述建議大概在兩個月前，其時中央可能還不想直接介入事件，盼望特區政府能自行解決問題。但此一時也，彼一時也，事實證明，特區班子根本無法獨力應付危機。中央現已在深圳河彼岸讓雄師列陣，以震懾此地的暴徒，中南海是不管不管還須管，既是如此，何妨多走一步？



如果請習主席為此事登臨香江，則略嫌隆重，我還是認為由總理李克強出面便可。總理到來的第一天便可對港人說：「我來香港沒有多少遍，但就連我也不忍心東方之珠就此暗淡下去，何況大家是在獅子山下成長的一群呢？我相信大部分香港人是熱愛和平、反對暴力的，所以我今天已下令駐深圳支援香港的部隊暫時重返營舍，讓我們靜下來，一起理智地處理當前問題。」



總理再說：「以我的理解，讓修訂案壽終正寢，確實比用『撤回』二字意思更肯定，大家不必再為此而生疑慮。」然後，總理再指導特區官民，協商如何針對事件開展調查工作。中央官員若能如此釋出善意，說不定一場危機便能大事化小了。