反中亂港永遠站在最前線的漢奸黎，自從高調訪美獲美國副總統彭斯等接見，得了狗餅，尾巴搖得更起勁，舔美國鞋底更愈舔愈滋味，「活脫脫一副賣國求榮漢奸嘴臉」！日前，中共中央政法委更點名炮轟「禍港四人幫」，即漢奸黎、李漢奸、前政務司司長陳方安生，以及外號「AV仁」的民主黨前主席何俊仁。



官媒力數佢哋「十四宗罪」，狠斥其賣港投美，直指漢奸黎係「禍港四人幫」之首。的而且確，回歸二十二年來，爛果報除了宣淫販賤，更勾結美國出賣香港，時時刻刻鼓吹年輕人勇武抗爭，「違法達義」。漢奸黎近排去完美國，得到狗餅獎賞，更恍如義和拳附體，接受外媒訪問更表態「不怕解放軍」！



有人說，漢奸可悲之處就在於雖然一舉一動都如提線木偶般被操縱，卻仍企圖在舞台上展現自己的演技，努力擠出滿臉油彩之下的表情。這話有道理。大家應不會忘記，五年前的非法佔領行動，漢奸黎充當幕後黑手，亦充當最大金主，而一眾反對派政客則圍着他轉，有如「群丑拱護金主」，睇見都惡心！上周六李漢奸喺漢奸黎位於何文田嘅寓所內密會後，翌日又一同出席由民陣發起嘅港島區集會，漢奸黎帶頭非法遊行，沿途更「扮總指揮」。



除此之外，漢奸黎日前在爛果報再演「活脫脫一副賣國求榮漢奸嘴臉」，發文表示：「好嘢！川普（特朗普）終於為我們的抗爭運動背書了。他對習大大說：『想達成貿易協議先人道解決香港問題』，將我們抗爭運動與中美貿易談判掛鈎。」這不是活脫脫現代版的「吳三桂引清兵入關」是甚麼？吳三桂引清兵入關就話「衝冠一怒為紅顏」啫！呢條契弟賣國求榮，一心要搞死香港，奪港管治權。想當年壹淫媒業績長期吊鹽水接近彌留時，紅色水喉、中資奶水不斷照住，咁先執番條命，家陣佢反轉豬肚，圖窮匕現，今中央總算知「往者不可諫，來者猶可追」吧？