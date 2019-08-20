教協上周六發起教育界黑衣遊行，但其所謂「守護下一代，為良知發聲」的遊行主題卻嚴重顛倒是非黑白，公然美化暴力行為，企圖為違法者脫罪。



有政界人士批評教協的聲明有失公允、嚴重偏頗。教協指學生和市民受到暴力對待，並希望學生守護良知，分辨是非，但在其聲明中卻隻字不提暴徒們如何破壞公物、縱火堵路、癱瘓機場和傷及他人等違法惡行。



教協因其政治立場意圖協助民陣「谷人數」，煽動學生及教師參與非法遊行，卻不指正學生的錯誤行為，實在是枉為師表、泯滅良知。早於六月十二日，教協曾向教師發出罷課呼籲，亦有不少教師響應，甚至煽動學生到遊行示威現場，一旦有老師因教協煽動參與非法遊行示威而被捕，或要負上法律責任，教協難辭其咎。



不少網友仗義執言，批評教協言論偏頗、縱容暴力，「教學生有書唔讀，罷課街頭示威，你呢啲叫良知？」「喺呢個時候仲推學生去死？」有教師更指出：「身為教師，我哋應該緊守崗位，教導學生要關心社會，絕非將自己嘅個人睇法強加於學生！假如學生不滿政府，我哋更應鼓勵學生努力學習，我個人認為，呢種先係『守護下一代』！」



直至現時，被捕的示威者中，有的年齡小至十三、四歲，之所以出現這種局面，教協罔顧職業道德操守難辭其咎，他們不忌憚地煽惑教師罷課，做壞榜樣，加上刻意製作了一系列扭曲國家歷史的短片，用作學校的通識及歷史科教材，為學生埋下仇恨國家的種子，荼毒學生，行為可恥。



今次反修訂《逃犯條例》風波，教協煽動政治干擾校園，綁架學生充當他們的政治棋子，教協並未保持中立和專業，間接造成大學生站在反政府最前線，甚至中學生也搞罷課，對此，市民大眾應該嚴厲譴責。