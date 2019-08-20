美國傳媒報道，總統特朗普上台後曾多次表現出對購買丹麥屬地、全球最大島嶼格陵蘭的興趣，並曾在多個場合諮詢顧問，美國是否可以兼併格陵蘭。對此，丹麥及格陵蘭皆反應冷淡。格陵蘭政府強調，當地歡迎外國投資，但本身卻是「非賣品」；丹麥前首相、現時擔任反對派領袖的拉斯穆森則形容特朗普的建議是「愚人節笑話」；丹麥人民黨外交事務發言人說得更直白：「如果特朗普真的在考慮這個問題，那麼他真的瘋了。」



這就難怪有人打趣說，特朗普在美國本土帶來分裂，想不到卻能團結丹麥民眾。事實上，丹麥的左派政治陣營一直力撐格陵蘭獨立；右派則認為格陵蘭應更緊密團結在一起。至於格陵蘭約五萬六千名島民，爭取獨立的聲音一直沒有停止過，問題是當地自上世紀七十年代實行地方自治後，儘管哥本哈根多次放權，但經濟一直無大起色，現時當地每年財政預算的一半來自哥本哈根政府的補助。可以說，格陵蘭對丹麥「又愛又恨」：既想尋求自主，經濟又離不開對方，如今特朗普成功令兩地同仇敵愾，「抵禦外侮」。特朗普想憑解決北韓核問題捧走諾貝爾和平獎或許不切實際，但藉解決格陵蘭跟丹麥的爭端，卻分分鐘能成事。



特朗普作為搞地產出身的富豪，「花錢買地」可說是「條件反射」。而且購買格陵蘭亦符合特氏一貫「以多、以大取勝」的作風。特氏由總統就職典禮的出席人數是否「空前」，到競選集會現場是否「座無虛席」，均不惜花費唇舌硬拗到底，而格陵蘭的面積比阿拉斯加還大，一旦成為美國第五十一個州，美國的國土面積將超越加拿大，一躍成為全球第二大國家，單是這一成就，已足以讓特氏「名垂千古」。



從理論上說，特朗普的購島建議並非完全異想天開。美國歷史上多次透過買地實現領土擴張，其中規模較大的幾次包括一八○三年以一千五百萬美元，從拿破崙手中買下路易斯安那，使領土擴大了近一倍；一八一九年從西班牙購得佛羅里達；在一八六七年花約七百萬美元向沙俄購買阿拉斯加。有趣的是，當時不少人認為阿拉斯加是不毛之地，主其事的國務卿西沃德因此受到廣泛批評；而在八十年後，在杜魯門總統麾下擔任國務卿的伯恩斯，亦曾嘗試購買格陵蘭島，只是最終無功而還。



特朗普商人性格無寶不落，他把目光聚焦在格陵蘭，當然不止領土野心那麼簡單。格陵蘭島上蘊含豐富鉛、鋅、黃金、稀土以至石油等資源，由於全球氣候暖化日益加劇，島上的冰層正在迅速融化，令原本深埋地底的資源變得更容易開發。另一方面，美軍在格陵蘭島西北海岸亦設置了空軍基地，令控制全境更加方便。



當然，今時不同往日，特朗普的如意算盤難以瞞過別人。近年來北極資源已成列強之間激烈搶奪的對象，美國國務卿蓬佩奧五月在芬蘭出席北極理事會會議時，就警告各國提防中、俄在該地區的擴張野心。可以想像，面對格陵蘭這個「大寶藏」，即使丹麥人肯甘心奉上給美國，其他大國也絕不會無動於衷。