功夫茶：濫用私刑虐長者　惡警暴行天不容

人生有兩種美德，第一是真理；第二是正義，這兩種美德是不可以有妥協的。這是已故學者約翰．羅爾斯的名言。之不過，在一個衰世，尤其法治崩壞，司法不公的年代，美德告退，正義失蹤！執法者與正義脫鈎，小朋友眼中印象是揮棍打人。今日香港，所以沉淪至令人不忍卒睹，豈是無因？



呢，近排各區衝突期間，警方備受詬病，有時被指過分使用武力，有時又發雞盲乜都睇唔到，好似元朗單白衣人無差別攻擊市民事件，搞到廉署都要主動調查有冇警員涉公職人員行為失當。嗱！話口未完，昨日又爆出有軍裝警員涉行私刑凌虐長者！



功夫茶睇咗條片，直頭火燒髮尖，大佬啊！你哋嘅所謂除暴安良原來係對一個毫無反抗能力嘅長者連環使用各種私刑。喂！事主不過醉酒與人爭執，其後被指襲警被捕， 送往北區醫院急症室獨立病房，就此，事主就遭到慘無人道的私刑虐打折磨！



原來香港警察「整人」，倒是創意十足、花樣百出！從醫院隱蔽鏡頭拍攝所見，受害人雙手被綁病床上，兩個軍裝警員連番對其拳打下體、不停掌摑面部、衣物掩口鼻、大力壓眼睛、拗手指手腕兼拔腳毛，又用電筒近距離照射其眼，更用警棍戳下體及肛門！事主無助慘遭凌虐，一度想撼頭埋床邊尋死！



看官，「文革」時之批鬥牛鬼蛇神，恐怕都冇咁多花臣！苦主被家人多番追問，才夠膽講出受虐期間，一度不讓他上廁所致失禁，而差佬竟多番將染尿床布塞入其口，咁羞虐老人家，真係天理不容，因住天打雷劈啊！



呢嗱！過去兩個月嘅反修例衝擊，防暴警察成眾矢之的，加上反對派係咁攻擊佢哋，搞到差佬心理好唔平衡，疑神撞鬼「被人搞後面」；對住啲如水嘅「曱甴」，又顯得力不從心，只好如魯迅話齋：勇者憤怒，抽刀向更強者；怯者憤怒，抽刀向更弱者。凌虐平民老人家，就係赤裸裸嘅例子！你班差佬，胸中咁多憎恨，好應該勇武掃走啲暴徒至係㗎！



講開又講，差佬近排執法爆煲，好大原因係佢哋唔單止佗槍，仲孭住個老母行咇，周街畀人問候！有因必有果，一單還一單，執法者需要尊重，成日畀人問候老母，回敬又會畀人投訴，係人都躁啦，功夫茶支持立「辱警罪」、「侮辱公職人員罪」，唔可以畀班曱甴咁得戚！總之，冤有頭債有主，差人唔好傷害無辜喇！