正論：兩制走樣須檢討　深港可互助互補

特區暴潮未息，一國兩制陷入最大危機，香港何去何從，是否正如特首林鄭月娥所說，正在踏上不歸路。基本法委員會副主任譚惠珠日前表示，二○二二年，新一任特首上任，屆時應由全國人大常委會領頭檢討「一國兩制」。外間普遍的反應是，回歸二十二年，在二○一九年才說要檢討這句話是否來得太遲，而三年後才實行檢討，又會否為時已晚？



差不多同期，國務院周日發布關於深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見，提出深圳要在二○二五年前，在經濟實力、發展質量躋身全球城市前列，並在二○三五年成為全國典範，城市的綜合經濟競爭力在世界領先。意見當中有多項建議，跟港澳相關的包括提升港澳居民待遇及促進與港澳金融市場互聯互通。



按理若是香港特區一國兩制做得好，應該垂範內地城市。現在倒過來由深圳示範，再加上譚惠珠的「檢討」說話，種種迹象，顯示一國兩制已失寵，中央本身已率先檢討，除了修補兩制漏洞，亦開始考慮為香港找尋新出路。其中一個是出台已久的粵港澳大灣區計劃，更有建議，取消兩制，香港納入大灣直轄區，與深圳一體化，互惠互利。情況就如橫琴與澳門關係，加速橫琴發展，澳門亦受惠新口岸與內地更緊密連繫，融為一體。



深圳示範區的新定位，增加了金融領域的目標，這是中央發出的訊息，若香港亂局不休，中央已作好兩手準備。在大灣區十一地的藍圖內，深圳儼如龍頭城市，香港政爭內耗，元氣大傷，盛時已過，要急起直追，亦非一朝一夕可以做到。推倒兩制需從長計議，現在特區千瘡百孔，政府無能亦無力平亂，等到二○二二年才檢討，特區恐怕到時已返魂無術，質疑中央遲遲未出手的聲音愈來愈強烈。



首先，止暴制亂單靠香港警隊並不足夠，有槍有炮有水炮車但未能善於運用，反而給示威者野貓式游擊弄得暈頭轉向，疲於奔命，依然未能平息暴亂，拖得愈久，怨氣積累愈深，愈難化解。難怪各界不斷追問，文明之師為何尚未出動？深圳武警及解放軍部隊見慣大場面，總比殖民地一脈相承的少爺兵香港警隊更有把握迅速平亂。香港警隊失敗在架構分類繁瑣，分工太碎，警員未夠全面，應該效法內地精簡分類，公安負責一般治安，特別任務交由特警執行。



特區彈丸之地，從來都缺乏人才，從政府高層至社會勞動力都需要新血，與其引入外勞，不如修例甚至修改《基本法》，引入內勞。內地專才可以擔任政府要職，十四億人口要找一個稱職的司局長總比七百萬人容易吧。而香港一直需要體力勞動人口幹粗活，例如清潔市面、郊野海灘，內地大量可以供應，解決香港勞動力不足問題。



七百萬人口，有數十萬人上街反政府固然要正視，餘下沉默的市民被擾亂生活、影響生計，更是無辜，更加需要安撫。恨鐵不成鋼，政府連他們安居樂業的基本要求也不能滿足，市民都希望轉變。香港需要轉變，擴闊視野，眼光放遠，香港的未來不是在香港，而是在大灣區。