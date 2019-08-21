世界視線：巨爆揭秘新導彈　普京隱瞞核擴散

兩星期前俄羅斯北德文斯克的軍事基地發生大爆炸，當時報稱五位工程師死亡，附近一帶的輻射水平一度急升廿倍，居民搶購碘鹽自保，但實情可能比官方所公布的嚴重得多。



全面禁止核試驗條約的負責人向美媒披露，四個設於該國的核監測站遭切斷通訊。當地醫院沒有被告知傷患由核爆炸造成，醫護人員毫無防備地暴露在輻射危險之中，一名醫生更被驗出血液含有銫137。他們匿名向俄媒表達不滿，自稱受到特工們監控，被迫簽署保密協議，有關傷者的病歷亦遭到當局沒收和銷毀。報道形容事件為切爾諾貝爾的翻版，當年前蘇聯人員也極力封鎖消息，不公布對外核塵擴散的資訊，刻意淡化災害的嚴重性，令人擔憂今次是否如出一轍。俄方急速反應，如臨大敵，可想而知這場人禍之大。



究竟俄軍在測試甚麼武器？官方通報先說是火箭引擎爆炸，後來更正為同位素動力源爆炸，答案呼之欲出，便是海燕核動力導彈。它被歸類為末日武器，擁有無限射程，超音速低空飛行可繞過防空系統。其飛行所產生的衝擊波能摧毀沿路所有生物和建築，並且不斷排出致命的放射性氣體，比一般核彈更為邪惡。然而，它是冷戰時期的產物，美國已中止相關的研究，總統特朗普在Twitter的回應可見一些端倪，他說：「俄羅斯發生的爆炸讓美國學到很多教訓，美國有類似卻更為先進的技術。」他在調侃對手落後的同時，也暗示了有關導彈的情報。



普京不只想要隱瞞核爆炸所引發的禍害，還有隱藏在失誤背後的軍事秘密。關閉監測站之舉，實在聰明反被聰明誤，縱使可阻止外界得到輻射的第一手資訊，鎖網卻只會換來更多的陰謀論和揣測，製造恐怖。死亡人數已至少增至七人，據報兩名死者是在轉送莫斯科醫院途中不治，到底是爆炸引起的燒傷至死，還是中了大量核輻射而喪，至今仍未有一個說法，真相可能永遠也不會知道。無論如何，引以為傲的海燕毀於一旦，引以為戒的善後手法也醜態畢現，事件已打擊了普京的管治威信。