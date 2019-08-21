神州觀察：維權之路淚斑斑　中央出手治欠薪

國務院辦公廳日前發布《關於成立國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組的通知》。表示為進一步加強對根治拖欠農民工工資工作的組織領導和統籌協調，維護廣大農民工合法權益，國務院決定領導小組作為國務院議事協調機構。這對二億多農民工而言，不可不說是振奮人心的消息，因為中央親自為他們維權。



《通知》指出，小組的主要職責是貫徹落實黨中央、國務院關於根治拖欠農民工工資工作的重大決策部署；統籌協調全國根治拖欠農民工工資工作；研究審議根治拖欠農民工工資工作重大政策措施；督促檢查根治拖欠農民工工資工作有關法律法規和政策措施的落實情況、各地區部門任務完成情況。



中央此次成立討薪領導小組，一是因為每年下半年，尤其是接近年關，內地都會出現民工討薪高潮，但今年因中美貿易戰，導致經濟不景氣，民工討薪風暴或許來得更早，更猛烈；再就是，國務院二○一六年已發文件，承諾在二○二○年要解決拖欠農民工工資問題，只剩下四個月時間，中央顯然是要下定決心按期解決問題。



眾所周知，農民工是中國改革開放最大的貢獻者，全國所有高樓大廈幾乎都是他們所蓋，但他們幹的是最苦最累的活，吃的是豬狗不如的食物，住工棚甚至睡馬路，忍辱負重，為的不過是養活一家老小。然而，他們付出勞動卻拿不到微薄的報酬，不止一人捱餓，全家更陷入絕境。



尤其是，討薪之路血淚斑斑，民工們或者在漫長的上訪路上忍受淒風苦雨，或者在老闆和權貴面前跪下卑賤的身軀苦苦哀求，或在地方官員及公安的圍追堵截甚至無情打罵中忍氣吞聲，更有不少民工憤然走上了爬塔、跳橋、堵路甚至自焚之路，他們只是無可奈何，只能用自己的生命為籌碼進行討薪。可嘆的是，多年來國務院不知出台了多少個嚴禁拖欠農民工薪酬的文件，也不知有多少高官說過要及時兌現農民工薪酬的話語，可惜悲劇仍然一再上演。



更不堪的是，作為受害者的討薪民工，在部分地方政府眼中竟成為麻煩製造者、社會穩定的破壞者。有的地方維穩演習，「假想敵」竟然是討薪民工。而與此形成鮮明對照的是，全國地產豪強拖欠逾三點八萬億土地增值稅款，雖有國家稅務部門三令五申發文件催繳，但在地方政府包庇下，至今依然無聲無息。



本來幹活拿錢天經地義，古今中外從來就沒成為過政府的難題。但如今中國卻要動用全國的部門和力量來解決這問題，可見社會矛盾積弊之深。雖然中央今次主持公道為民工討欠薪，但只要各地官商勾結腐敗依然嚴重，要真正落實到地方政府，恐怕仍難以樂觀。