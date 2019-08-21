反政府媒體一直說警察在處理暴動時濫用武力，或過度武力。若認真地看新聞各方面的直播，甚至有親身到暴動地點觀察的，應可看到這樣的指摘，不僅是言過於實，實際上是混淆是非，故意誣衊警察的工作。



警察行使武力代表着公權力。濫用與否，視乎暴民的暴力情況，過度武力也要視乎具體情況如何，最主要的，是要將警察所用的合法武力與暴民的非法暴力作比較。當暴民暴力升級，對警察、公眾和社會秩序所造成的人身危害性及傷害風險愈大的話，警察所用的合法武力就必然要作出相應升級，而合法武力應該比非法暴力更為強大，目的是鎮壓後者，產生震懾作用，不讓暴民繼續施暴。



今次香港實際的情況是，不知何故，警察不敢行使適當的合法武力來鎮壓暴民的非法暴力，暴民非法暴力不停地升級，對警察和民眾的傷害和風險不停地提升。警察反而退縮了，躲在警署之內任由暴民火攻石擲，且用的武器還是一樣，並沒有因應暴民的暴力而改善。在中央政府督促，警隊負責應對暴動的領導人員更換之前，特區的警察不是濫用過度武力，而是不負責任地降低用合法武力的程度和規模，帶有投降性質，把香港的治安控制權拱手讓予暴民。



若這樣仍然說警察濫用過度武力，不是盲目無知，便是中了政治的毒，眼見耳聞的都拒絕，只盲從別有用心的政治宣傳。其中的專業人士、醫護人員、政府的官員，基本上連怎樣分辨事實是非的能力都喪失了，像參加邪教那樣心智封閉起來，他們的表現正與走在暴動前線的暴民和學生無異。



香港的情況可能比歐美更糟糕。人家是媒體精心製作，各方配合（包括利用社交媒體等）製造假象；香港則是媒體偏頗、扭曲事實的水平低下，只是粗暴地造謠造假。香港的有學識之士也竟然盲目相信。其中可能不僅只是假新聞的作用，而是他們本身便是用心如此，情願相信假新聞，來迎合執拗的政治信仰。不惜把在專業上、大學和工作中學回來的做人道德、專業操守和明辨事理的能力完全拋棄。



治亂世用重典，香港本是繁榮盛世，被這些外力和港獨弄成亂世，警察更需重拳出擊，力挽狂瀾。合法武力的使用必須加重與升級，以此抑制暴民暴力走往恐怖主義的道路上，迅速的止暴制亂，不讓暴民和暴亂繼續下去。



暴動開始之後，香港政局和民心已變，多年建立的法治精神已受嚴重破壞，重建不易。且美國亡華之心不死，亂港之心不止。警察是香港的長城，應好好發揮作用。